"Лекарство против старости" успешно испытали на людях – фото результатов

Препарат, который называют "лекарством против старости", работает! Ученые провели эксперимент: проверили, как он работает при местном применении. Препарат показал удивительный результат.

Ученые из Медицинского колледжа при Дрексельском университете обнаружили, что рапамицин можно безопасно применять как лекарство против старости. Препарат следует использовать наружно.

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Суть эксперимента

Группа участников из 36 лиц старше 40 лет с признаками старения кожи (нарушение пигментации и истощение дермального слоя) использовали крем с содержанием рапамицина. Каждый вечер перед сном они наносили на одну руку крем с рапамицином, а на другую – плацебо.

Эксперимент длился 8 месяцев. Исследование кожи после эксперимента выявило, что под действием рапамицина количество старых клеток сократилось почти в три раза, а количество коллагена выросло в два раза. В то же время никаких признаков патологии или воспаления не было, как и наличия рапамицина в крови.

Результат был заметным даже визуально: количество морщин на руке, на которую наносили крем с рапамицином, уменьшилось.

Следовательно, ученые сделали выводы, что рапамицин способен бороться со старением кожи даже в небольших концентрациях.

Рапамицинбыл открыт учеными как антибиотик, а уже впоследствии его использовали как иммуносупрессор и в противоопухолевой терапии. Препарат известен тем, что обладает способностью блокировать в клетках белковый комплекс NOR – а тот в свою очередь стимулирует рост клетки, способствует ее размножению и запасу энергии.