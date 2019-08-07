Лептоспироз: симптомы, лечение и профилактика

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Крысы являются источником лептоспироза
Крысы являются источником лептоспироза

Лептоспироз – это острая инфекционная болезнь, возбудителем которой является геномовид Leptospira interrogans sensu lato, рода Leptospira. Без лечения заболевание может вызвать поражение почек и печени, развитие менингита (воспаление мембраны вокруг головного и спинного мозга) или даже привести к смерти.

79-летняя жительница Стрыйского района попала во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом "лептоспироз". Чем опасен лептоспироз, и каковы его симптомы?

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Как можно заразиться лептоспирозом?

Источниками инфекции являются различные животные, в частности, грызуны: лесная мышь, полевка, водяные крысы, землеройки, крысы, ежи, бродячие и домашние собаки, свиньи, крупный рогатый скот и другие.

Лептоспиры выделяются с мочой и попадают на продукты и в воду.

В тело человека бактерия может попасть во время купания в зараженном водоеме, например, если на берегу живут крысы. Также при контакте с больными животными или после употребления зараженной пищи.

Опасная бактерия может проникать в тело человека через трещины, порезы или раны на коже или через слизистые оболочки (глаза, нос, рот). Кровь разносит лептоспир по всему организму и они оседают в различных органах и тканях.

Животные являются источником лептоспироза

Симптомы

Инкубационный период лептоспироза составляет от 1 до 20 суток. Начало болезни преимущественно острое. Это связано с сильным поступлением лептоспир и их токсинов в кровь.

У инфицированного человека внезапно повышается температура тела до 39° – 40°С, появляется сильный озноб, боль в мышцах и суставах, головная боль, общая слабость, тошнота и рвота, плохой аппетит, жажда.

В некоторых случаях появляется сыпь, диарея, кашель.

Высокая температура держится несколько дней, а затем снижается. Однако, снижение температуры тела не гарантирует улучшения состояния.

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Лептоспироз также начинается с покраснения кожи лица, шеи, верхних отделов грудной клетки, краснеют глаза, возможно, увеличением лимфатических узлов.

Лептоспироз поражает печень, почки, головной мозг, приводит к выраженной интоксикации, может вызвать нарушение свертывания крови и кровотечения.

При лептоспирозе необходимо как можно быстрее обратиться к медикам. Чтобы лечение было эффективным, его нужно начать не позднее 4-го дня с момента начала болезни.

Профилактика лептоспироза

Врачи советуют соблюдать правила личной гигиены, есть только термически обработанные продукты, быть осторожными в водоемах и держаться подальше от загрязнений образованных испражнениями животных, а также бороться с грызунами.

Перед вживанням піддавайте їжу термічній обробці
Перед употреблением подвергайте пищу термической обработке

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Теги: Новости Украины Публикации Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Лечение Инфографика
Источник: 24 Канал
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