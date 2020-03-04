"Летит в стену": Зеленский о медреформе

Во время заседания Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский заявил, о неготовности к старту второго этапа медицинской реформы и неспособность команды МЗ продолжать работу.

Зеленский во время заседания Верховной Рады отметил, что понимает, что руководству Минздрава трудно работать с обломками медицинской системы, которые им оставили в наследство.

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Зеленский поблагодарил Скалецкую за то, что она осталась с людьми в Новых Санжарах и отметил, что смелость не может быть одноразовой акцией.

Владимир Зеленский Должна быть смелость признать, что Украина не готова ко второму этапу медреформы, люди боятся закрытия больниц, увольнений, нет достаточного финансирования. Есть большие вопросы к цене медицинского оборудования и кадров. А значит куда мы спешим, куда мы летим? С такими темпами реформа летит в стену”.

Речь Зеленского на внеочередном заседании Рады: смотрите видео

Медицинскую реформу оценила комиссия

21 февраля Владимир Зеленский образовал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения. Ее возглавил нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

Рабочая группа по вопросам медреформы анализировала реформирование системы здравоохранения Украины.

В частности, комиссия оценила реализацию государственных гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий для первичной помощи и готовности учреждений здравоохранения к реализации этих гарантий для других видов медпомощи.

Примечательно, что в группу входил Илья Емец – кардиохирург, директор Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины, который теперь вероятно станет преемником Скалецкой.

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