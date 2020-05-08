Как лето повлияет на распространение коронавируса: новые противоречивые данные

Канадские ученые пришли к выводу, что распространение эпидемии нового коронавируса совсем или только незначительно связано с климатом. И надеяться на сокращение числа больных в жару не стоит. Другое дело – дистанция, закрытие школ и запрет на массовые собрания.

Исследователи из Университета Торонто собрали данные по 144 геополитическим областям – штатам и провинциям Австралии, США и Канады, а также по разным странам мира и проработали более 375 тысяч подтвержденных случаев COVID-19. Они исключили Китай, Италию, Иран и Южную Корею: в этих странах эпидемия или прошла, или находилась на пике во время проведения анализа, пишет EurekAlert.

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Ученые обнаружили отсутствие или незначительную связь между распространением коронавируса и температурой воздуха в той или иной стране. А также есть слабая связь между влажностью и снижением темпов распространения вируса.

Этот результат удивил авторов, поскольку при предыдущем исследовании с менее жесткими научными требованиями они пришли к обратным выводам.

Кроме того, ученые увидели, что общественные меры сдерживания, такие как соблюдение дистанции, закрытие школ и запрет на массовые собрания, действительно эффективно сокращают распространение инфекции.

Лето не заставит коронавирус исчезнуть,

– заключил профессор Дион Гезинк, соавтор исследования.

Но ограничительные меры могут успешно замедлить рост эпидемии.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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