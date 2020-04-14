Летучие мыши тоже себя изолируют от других особей во время болезни: исследование

Группа зоологов из Техаса и Панамы выяснила, что во время болезни летучие мыши-кровопийцы действуют так же, как и люди: уменьшают общение с особями вокруг и проводят время только с родственниками.

Выводы ученых основаны на наблюдениях за летучими мышами-кровопийцами в одной из пещер Панамы, пишет CBC.

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Чтобы симулировать у них болезнь, команда выловила несколько рукокрылых и ввела им бактерии, которые имитируют в организме симптомы вируса, но при этом не вызывают настоящую болезнь.

Так избранные особи стали вялыми и перестали охотиться. Чтобы вызвать у подопытных голод, некоторых из них отделили от колонии на сутки.



Летучие мыши не контактируют с другими во время болезни / animalworld

Оказалось, болезнь повлияла на способ общения между летучими мышами. Сами зараженные теперь меньше ухаживали за собой и меньше общались со здоровыми особями. В свою очередь, последние тоже меньше ухаживали за больными.

При этом выяснилось, что внутри семьи рукокрылых социальные связи оставались на том же уровне: например, зараженные матери продолжали заботиться о здоровых детях, а здоровые матери – о зараженных детях.

Ученые сделали вывод, что такой способ взаимодействия напоминает человеческую реакцию во время пандемии: люди закрываются с семьями дома и перестают общаться с другими.

Это очень интересно, потому что напоминает нашу самоизоляцию прямо сейчас. Мы продолжаем часто проводить время с близкими друзьями или семьей, даже если придерживаемся социальной дистанции. И они все равно будут заботиться о нас, если мы заболели, как и мы будем делать то же самое,

– сказал руководитель исследования Себастиан Стокмайер.

Ранее ученые заметили, что летучие мыши-вампиры строят отношения по такому же принципу, что и люди: сначала уделяют особи лишь немного внимания, а только потом, если видят, что та отвечает взаимностью, переходят на следующий этап. Он предполагает обмен кровью через "французский поцелуй".



Протекание заболевания COVID-19/ Инфографика 24 канала

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