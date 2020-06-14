Личное пространство: какое расстояние является допустимым и что вызывает дискомфорт
Личное пространство — это расстояние, которое мы держим от других людей, а также пространство вокруг нас, которое считаем "своим". Бывает часто мы ощущаем дискомфорт, когда другие лица нарушают установленный физический предел во время социальных взаимодействий, к примеру касается или стоит слишком близко.
Ексміністерка здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в фейсбуке рекомендации, как уважать личное пространство.
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С нарушением личного пространства можно столкнуться в любом общественном месте: в супермаркете, когда кто-то становится слишком близко в очереди, на улице и тому подобное.
Личное пространство отличается у каждого человека и зависит от ряда факторов и контекста – типа отношений с другими людьми, пола, возраста, особенностей и культурных традиций, сложившихся в окружении.
Теория Хола о личном пространстве
Антрополог Эдвард Холл разделяет личное пространство на четыре зоны, в зависимости от близости отношений.
- Интимная зона, куда входят только близкие люди – семья, домашние животные и ближайшие друзья,
- Личная зона – друзья и близкие знакомые,
- Социальная зона – социальные взаимодействия с новыми знакомыми или совсем незнакомыми людьми.
- Публичная зона, которая доступна почти для всех.
Нарушение личного пространства вызывает дискомфорт / Фото: Unsplash
Когда в нашем личном пространстве оказывается кто-то условно "чужой", в мозге активируется амигдала – часть лимбической системы, которая обрабатывает эмоции, сигналы о безопасности и тому подобное. Ученые это выяснили относительно недавно. До этого роль активации амигдалы в этом процессе исследовали и доказали у приматов,
– объясняет Ульяна Супрун.
Экс-глава Минздрава добавила, что нарушения условной границы в любой из этих расстояний – вызывает стресс, дискомфорт, усиливает ощущение опасности и мешает сфокусироваться.
Как уважать личное пространство человека
- Никогда не прикасайтесь к человеку, с которым вы незнакомы. Неуместными также являются объятия, если вы видите человека впервые в жизни или недавно познакомились.
- Реагируйте на язык тела и мимику. Когда кто-то отклоняется от вас, вы, скорее всего, находитесь в личном пространстве этого человека, что причиняет ему дискомфорт.
- Не наклоняйтесь слишком близко к лицу, чтобы что-то сказать. Лучше скажите громче.
- Если в транспорте есть свободное пространство, не садитесь или не становитесь слишком близко к другим людям.
- Никогда не налоняйтесь через плечо человека, чтобы что-то прочитать или посмотреть, если вам не позволили этого сделать.
- Не трогайте человека, если вы с ним не знакомы, особенно, если вы находитесь сзади, и человек не может вас видеть.
- Придерживайтесь дистанции, когда стоите в очереди. Если вы станете ближе к человеку, который перед вами, очередь не будет двигаться быстрее.
- Если вы стоите очень близко, оглянитесь вокруг и посмотрите, не прижали ли вы другого человека, не мешают ли ваши вещи — сумка или рюкзак, не рассматривайте никого вблизи, а если вам нужно обратиться к человеку, не касайтесь его — сначала установите зрительный контакт или скажите что-то.