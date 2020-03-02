Лидер секты, из-за которой в Южной Корее эпидемия коронавируса, извинился

Ли Ман-Хи, основатель религиозной секты Синчонджи, стал на колени во время пресс-конференции и извинился перед нацией за распространение коронавируса Covid-19. Ранее власти подали на лидера секты иск в суд – из-за безответственности и распространения вируса его обвиняют в убийстве.

Сейчас в Южной Корее на коронавирус заболели более 4 тысяч человек, и около 60% инфицированных являются членами секты Синчонджи, сообщает BBC.

Детали: почему Синчонджи обвиняют в распространении коронавируса? В Южной Корее сильная вспышка коронавируса из-за секты

После Китая, Южная Корея занимает второе место по стремительности распространения коронавируса. По состоянию на 2 марта, из-за коронавируса в стране умерли 26 человек.

В вспышке распространения Covid-19 обвиняют руководителей религиозной секты Синчонджи. Если несколько недель назад их обвиняли только словесно, то теперь власти подали в суд за "убийство, причинение вреда и нарушения закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний".

Зато прокуроры предлагают расследовать деятельность господина Ли, как грубую неосторожность.

Хотя это не было намеренно, многие заразились. Мы приложили максимум усилий, но не смогли это предотвратить,

– заявил глава секты Ли Ман-Хи.

Зато представитель церкви Ким Шин-Чанг заявил BBC, что ситуация с коронавирусом – это второе пришествие Иисуса Христа, которое упоминается в Библии. И во время пришествия Иисус заберет с собой на небо 144 тысяч человек.

Он добавил, что лидеры организации якобы вовремя предоставили списки всех членов группы и теперь беспокоятся об их безопасности.

Церковь Синьчонджи в Южной Корее и христианской общине считается сектантской, "из-за чего группу часто подвергают дискриминации, преследованию или критике", добавил Ким Шин-Чанг.

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