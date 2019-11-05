В Украине запретили серию Лидокаина-Дарница из-за смерти человека

В Украине установили временный запрет одной серии Лидокаина-Дарница из-за смерти человека.

Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

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Речь идет о растворе лидокаина для инъекций 20 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 серии US170419, производства ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", Украина.

Запрет установлен пока ведомство не установит все обстоятельства и не примет решение.



Запрет лидокаина

Для чего применяют Лидокаин-Дарница?

Препарат применяют для местного обезболивания в хирургии, офтальмологии, стоматологии, оториноларингологии.

Однако лидокаин может вызвать острые аллергические реакции, которые могут спровоцировать анафилактический шок и смерть. Поэтому перед применением нужно обязательно провести пробы на переносимость этих лекарств.

Эта процедура называется скарификация. На руке делаются три-четыре бескровных и безболезненных штрихов острым инструментом, на них капают препарат. И через пять минут смотрят реакцию.

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