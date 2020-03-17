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Больничные в Украине: кто может получить в период карантина

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Во время карантина в Украине действует особый порядок выдачи больничных. Получить больничный может тот, кто временно отстранен от работы на время карантина, если эта работа связана с обслуживанием. Это при условии, что человек контактировал с инфекционным больным или сам является носителем вируса.

Выплаты во время обычного больничного в Украине – объяснение от руководительницы Фонда социального страхования Елены Думы:

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  • В случае заболевания самого застрахованного человека, Фонд соцстрахования оплачивает листок нетрудоспособности (больничный – 24 канал), с шестого дня и до полного выздоровления такого лица.
  • В случае заболевания ребенка до 14 лет, больничный получает один из родителей, которые работают. И Фонд оплачивает больничный с первого дня до полного выздоровления, но не более 14 календарных дней.
  • Если болеет ребенок до 14 лет и находится с одним из родителей на стационаре, такой больничный тоже оплачивает Фонд с первого дня заболевания и на весь период пребывания в стационаре.
  • Когда болеет один из членов семьи, то больничный получает член семьи, который работает, а также получает выплату за больничный из Фонда за 3 календарных дня. В некоторых случаях – до 7 дней.

Больничный во время карантина

"Во время карантина действует особый порядок выдачи листов временной нетрудоспособности. В таком случае получить больничный может особа, временно отстраненная от работы во время карантина, если ее работа связана с обслуживанием населения в случае, если этот человек контактировал с инфекционным больным или сам является носителем", – рассказала Дума.

  • Она добавила, что Фонд платит больничный в случае, когда такой человек не может быть переведен на другую работу с его согласия.
  • Больничный выдает инфекционист или лечащий врач согласно заключению врача-эпидемиолога.
  • Если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, наложенным органами Санэпидслужбы, пособие по временной нетрудоспособности из Фонда предоставляют с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине.

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  • На время самоизоляции под медицинским наблюдением и пребывания в больницах для предотвращения распространения коронавируса Фонд компенсирует 50% заработка.
  • Так, помощь по больничным могут получить застрахованные лица на период пребывания в спецучреждениях здравоохранения. А также – те, кто находится на самоизоляции под меднадзором.


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Автор: Ирина Кошанская
Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус в Украине Деньги Новости Здоровье Больница Здоровье Лечение
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