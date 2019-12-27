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Врача львовской больницы Синюту задержали на взятке: схема коррупционных закупок

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Андрей Синюта

Во Львове раскрыли коррупционную схему в системе медицинских тендеров. Андрею Синюте, главному врачу Львовской "Чернобыльской больницы", объявили подозрение.

Синюту задержали во время получения взятки в эквиваленте 24,5 тыс. грн. Суд Львова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 115 тыс. грн залога, сообщили в Прокуратуре Львовской области.

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К коррупционной схеме причастны больше 10 львовских больниц:

  • Западноукраинский специализированный детский медицинский центр;
  • Военно-медицинский клинический центр Западного региона;
  • Львовская областная клиническая больница "ОХМАТДЕТ"";
  • Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф;
  • Больница скорой медицинской помощи Львова;
  • Львовский областной клинический кардиоцентр;
  • Львовский онкологический региональный лечебно-диагностический центр.


Для увеличения нажмите на изображение/Фото: Прокуратура Львовской области

Коррупционная схема действовала так: во время тендера на закупку изделий медицинского назначения руководители больниц сговаривались с бизнесменами, чтобы гарантировать победу в тендере конкретной фирме. Для этого они в условиях тендера прописывали такие требования, которым соответствовала продукция только одной конкретной фирмы.

Таким образом было заключено договоров на закупки на сумму почти 30 млн грн,
– отметили в прокуратуре.

26 декабря Галицкий районный суд Львова избрал Андрею Синюте меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 115 тысяч гривен, главному бухгалтеру "Эдвила" – содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 76 тысяч гривен. Еще одному фигуранту дела, директору фирмы "Эдвил", суд выберет меру пресечения 27 декабря.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Коррупция Взятка Лекарства Больница
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