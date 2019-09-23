Лечение украинцев рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут

Чаще всего граждане Украины обращаются в зарубежные клиники для обследования с целью установки более точного диагноза. На сегодня самые популярные страны для медицинской миграции – Израиль, Турция, Германия, США, Таиланд и Индия.

Юрий Моша, основатель международной компании "Второй паспорт" рассказывает, что их клиенты чаще всего едут за границу лечить онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, болезни дыхательных путей, почек и печени. Также популярны среди украинцев и поездки в другие страны с целью сделать пластическую операцию, трансплантацию органов или родить ребенка.

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Юрий Моша “В первую очередь украинцы выбирают клиники других стран, так как не доверяют украинской медицине. Это происходит из-за низкого уровня профессионализма врачей, устаревшего оборудования и коррупции. В стране также отсутствует нормально работающая страховая медицина. Лишь некоторые компании, в основном крупные, предлагают своим сотрудникам более или менее адекватные страховые программы и включают их в социальный пакет. Поэтому большинство украинцев вынуждено рассчитывать только на свой семейный бюджет”.



Украинки часто рожают за границей

Согласно мировому рейтингу, в Израиле зафиксирован самый высокий процент излечения от онкологии. Кроме того, в Израиле и Германии средняя продолжительность жизни онкобольных даже в сложных случаях составляет от 12,5 до 14 лет, тогда как в Украине эта цифра едва дотягивает до 3-4 лет.

Кого государство лечит за границей?

Существует программа "Лечение граждан Украины за рубежом" Министерства здравоохранения Украины. В 2018 году этой программой смогли воспользоваться 278 украинцев, в том числе 37 детей. В иностранные клиники были направлены пациенты с онкологическими, кардио- и нейрохирургическими заболеваниями, а также врожденными аномалиями развития.

Иными словами, за границу за деньги государство отправляет тех больных, чьи заболевания в Украине пока не лечатся. Но процент желающих получить высококвалифицированное лечение за рубежом намного выше, а свою очередь по этой программе можно ждать не один год.

Как получить лечение от государства?

Если у вас все же есть желание попробовать попасть под госпрограмму, то полезно будет знать, что инициатором лечения украинцев за рубежом может выступить любая больница Украины, которая подотчетна Минздраву. Для этого пациент должен собрать пакет необходимых документов, а затем подать на рассмотрение специальной комиссии при Минздраве.

Эта комиссия в течение 20 дней принимает решение о возможности получить медицинскую помощь в пределах Украины. Если такой возможности нет, тогда подбирается соответствующая клиника за рубежом, издается указ о направлении туда больного и перечисляются средства на счет иностранной клиники.

Государство покрывает только стоимость лечения, диагностики и проезд пациента и одного сопровождающего к месту лечения, а также их возвращение домой.



В иностранных клиниках новейшее оборудование

Сколько стоит лечение за рубежом?

Если под программу вы не попадаете или не хотите ждать, то главное, что нужно сделать при самостоятельной поездке – подыскать клинику, договориться с ней, внести аванс за лечение и открыть визу, если это необходимо.

Юрий Моша “Конечно же, всех интересует стоимость лечения. Приведу некоторые примеры для понимания. Консультация врача-онколога в Израиле обойдется пациенту от 350 долларов, а консультация кардиолога, гинеколога или ортопеда – 500-600 долларов. Диагностика заболевания – от 2 тысячи долларов, а лечение – от 10 тысяч долларов. Сама же операция в зависимости от сложности будет стоить от 15 тысяч долларов. Аналогичные медицинские услуги в Турции обойдутся на 30-40% дешевле”.

В Германии консультация ведущего специалиста будет стоить 350-400 евро. Базовое обследование – в пределах 1000-2500 евро (по онкологии и нейрохирургии может доходить до 6 тысяч евро).

Роды в США стоят от 8 тысяч долларов до 20 тысяч долларов, во Франции и Испании – 3 тысяч-5 тысяч евро.

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Где дешевле?

В последние годы отмечается рост медицинского туризма в направлении Юго-Восточной Азии. Уровень медицины здесь такой же, как в Европе и США, а цены на медицинское обслуживание значительно ниже. Например: пластическая операция по изменению формы носа в США обойдется в среднем в 10 тысяч долларов, в европейских клиниках – 7 тысяч-9 тысяч долларе, в Израиле – около 6 тысяч долларов.

Та же операция в одной из ведущих клиник Южной Кореи будет стоить 3 тысяч-5 тысяч долларов, а в Таиланде еще меньше – 2800-4000 долларов. Поскольку сейчас въезд в Таиланд для украинцев стал безвизовым, скорее всего, в ближайшие годы спрос на это направление будет только расти.

На что обратить внимание?

Принимая решение лечиться в другой стране, важно учесть некоторые моменты, связанные с подготовкой и организацией поездки.

Многие клиники предлагают платные пакеты услуг, в которые входят базовые обследования. Необходимо выяснить, нужны ли какие-то дополнительные процедуры, за которые придется платить отдельно (например, МРТ).

Лечение за рубежом гораздо дороже, чем в Украине

Также придется не только подготовить медицинские документы (историю болезни, снимки, результаты обследований и т. д.), но и перевести и заверить их нотариально.

Придется заранее найти место для проживания, забронировать билеты, а потом заняться визовыми вопросами. Когда вы пойдете на собеседование в Посольство США, вместе с основным пакетом документов на визу возьмите приглашение от американской клиники, куда вы направляетесь на лечение.

Было бы правильно заранее узнать, есть ли в клинике принимающей стороны русскоязычный или украиноязычный персонал, поскольку в противном случае вам придется искать переводчика, который разбирается в медицинской тематике. Возможно после того, как вы завершили курс лечения (или после оперативного вмешательства) в выбранной стране, через некоторое время вам снова придется вернуться в эту клинику, чтобы убедиться, что реабилитационный период проходит стабильно и без осложнений.

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