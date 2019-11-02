Линейный лишай: почему возникает, как выглядит и чем лечить

Линейный лихен (лишай) – это достаточно редкое, доброкачественное заболевание кожи, которое преимущественно поражает детей. Сыпь красиво расположилась на ноге у маленькой девочки, в виде причудливо изогнутой линии, что напоминает какой-то узор.

Как следует из названия, линейный лихен клинически проявляется высыпаниями (розовыми плоскими узелками с шелушением на поверхности), расположенными линейно по так называемым линиям Блашко (специфические линии кожи, в норме не видно), рассказала дерматолог Анна Трушина.

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Почему возникает линейный лишай?

Высыпания возникают внезапно, обычно бессимптомно, но иногда может быть зуд. Возможно поражение ногтей. Причины неизвестны. Вероятно, это сочетание генетической предрасположенности (атопия, склонность к аутоиммунным заболеваниям) и влияния факторов окружающей среды (инфекции, травмы, укусы насекомых, вакцинация и т.д.).

Диагноз устанавливается клинически, дополнительное обследование не требуется для большинства детей. В крайне редких ситуациях прибегают к биопсии.



Линейный лишай преимущественно возникает у детей

Лечение линейного лишая

Поскольку заболевание доброкачественное и исчезает само, в лечении нет необходимости, за исключением ухода за кожей с применением эмолентов. При наличии зуда или выраженном косметическом дефекте возможно использование наружных лекарственных средств (ГКС, ингибиторы кальциневрина, ретиноиды).

Выздоровление всегда полное, высыпания проходят бесследно, как правило, спонтанно, в течении года (сроки могут варьироваться от 4 месяцев до 3 лет).

Что нужно помнить родителям?

Это не страшно, это не угрожает жизни и здоровью ребенка, это точно пройдет, хоть и не сразу. Не ищите проблемы там, где ее нет. Не надо бегать по всем врачам, сдавать массу дорогостоящих анализов, кормить ребенка супрастином и энтеросгелем (или их аналогами) и мучить ребенка ненужной диетой.

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