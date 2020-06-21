День медицинского работника отмечают ежегодно в Украине в третье воскресенье июня. Во времена пандемии коронавируса мир увидел, в каких сложных условиях медики борются с COVID-19, рискуя собственной жизни. Несмотря на опасность и даже низкий доход эти люди не бросают пациентов и пытаются спасти их жизни.

Коронавирус изменил с ног на голову отношение к медикам. Несмотря на средства индивидуальной защиты, которые "тяжело" и долго закупал Минздрав, немало медработников инфицировалось во время работы в больницах. Редакция Здоровье 24 предлагает вспомнить имена людей, которые боролись с COVID-19 на "линии огня" и, к сожалению, умерли от осложнений, вызванных инфекцией.

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Статистика больных медиков на COVID-19 в Украине

Заметим, что по состоянию на 21 июня всего COVID-19 в Украине заболели 5 950 медиков. По меньшей мере 40 из них умерли от заболевания.

3 мая Кабмин включил COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний. Признание профессиональной болезни позволяет медицинским работникам претендовать на возмещение ущерба.

В Украине около 6 тысяч медиков заразились коронавирусом / Фото: Getty Images

К сожалению, в Украине на протяжении многих лет пренебрегали принципами инфекционного контроля. К примеру, бюджеты разных уровней не предусматривали средства на обеспечение средствами индивидуальной защиты, а в 2019 году на такие нужды в бюджетах разных уровней было предусмотрено менее чем 1%.

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Причины заражения медработников

Среди причин инфицирования медиков коронавирусом:

неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их неправильное хранение и утилизация,

отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения, нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов,

недостаточное обеспечение персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Немало медиков заразились коронавирусом из-за недостаточного обеспечения СИЗ / Фото: Getty Images

Истории жизни медицинских работников, умерших от коронавируса в Украине

Отметим, в материале есть информация не о всех медиках, потому что часто семьи умерших не хотят разглашать причины смерти.

Игорь Ковалюк, 58 лет, руководитель Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи

"Коллектив заведения глубоко скорбит по поводу непоправимой потери своего коллеги и руководителя. Не стало жизнерадостного человека, заботливого, нежного и любящего мужа, папы, дедушку, который умел жить достойно, заботился о других больше чем о себе. Работники станции скорой медицинской помощи всегда будут помнить Игоря Михайловича, как неутомимого руководителя, педагога, коллегу и замечательного человека", – сказал руководитель профсоюза станции СМП Ивано-Франковска Богдан Венник.

Дочь Игоря Ковалюка написала публикацию в фейсбуке, где написала, что вспоминает своего папу только с улыбающимся лицом, фигурой в постоянной работе, добротой, искренностью, его "сейчас перезвоню" и с последующим звонком решения любого вопроса.

Да, мой папа Игорь Ковалюк – мой герой. Чувствую себя сейчас как без одного крыла за спиной, крылья, которое не только дарили легкость и беззаботность быть дочерью, но и прочную жизненную опору,

– добавила его дочь.

Коллега умершего врача Богдан Венник огорошил информацией, что в начале пандемии коронавируса медики на бригадах работали вообще без защиты! Кроме того, из-за отсутствия необходимого количества средств индивидуальной защиты (проще говоря – костюмы) их медики одевали несколько раз подряд, несмотря на одноразовость!

Виктор Голиченко, 70 лет, семейный врач

В городе Подольск Одесской области в воскресенье, 19 апреля, умер Виктор Голиченко. Его госпитализировали 17 апреля в состоянии средней тяжести и с рядом сопутствующих заболеваний. Состояние здоровья врача стремительно ухудшалось, и его подключили к аппарату ИВЛ.

По информации издания "Думская", Виктор Голиченко умер в карете "скорой", которая перевозила его в инфекционную больницу Одессы.

Александр Ищук, 51 год, врач-анестезиолог

Врач Ровенской областной клинической больницы несколько дней находился в реанимации с тяжелейшим воспалением легких. Ему дважды проводили быстрые тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат. Однако заметим, что экспресс-тесты часто показывают ложный результат, поэтому важно проходить ПЦР-тестирования.

Жена Александра Ирина через некоторое время после смерти мужа получила положительный результат на коронавирус.

"Александр был замечательным сыном. Он просил, чтобы ему прокапали парацетамол, ему становилось лучше и только тогда он набирал маму, чтобы с ней поговорить", – вспомнила Ирина.

Несколько дней Александр провел на аппарате ИВЛ и умер за день до своего дня рождения. Похоронили мужчину по протоколу, как больного коронавирусной инфекцией.

Хоронили моего мужа в черном мешке. Это было ужасно! Когда ты стоишь в отделении – мешок, я с пакетом его личных вещей... и ты стоишь и думаешь: "А где голова, а где ноги?"...Когда я шла просто по коридору, я слышала, как заведующий говорит санитаркам " сверху еще хлоркой обработаешь",

– поделилась подробностями захоронения мужа Ирина.

Игорь Закала, онкохирург

13 мая умер врач онкохирург Прикарпатского онкологического центра Игорь Закала. Он был заведующим диспансерного отделения, вел прием пациентов с патологией мочеполовой сферы.

Врач обратился с симптомами коронавируса в Центральную городскую клиническую больницу 24 мая, и уже через 4 дня его присоединили к аппарату ИВЛ.

По словам родственников, сначала Игорь переболел обычной простудой. Почувствовав себя лучше, он вернулся к работе и принимал больных, тех, которые были после операций или требовали срочного лечения.

В реанимации Закала боролся за жизнь почти три недели. Что удивительно, несколько тестов на коронавирус были отрицательными.

13 мая онкохирург умер, не приходя в сознание, а сделанный посмертно тест на COVID-19 подтвердил наличие вируса.

63-летний врач детской областной больницы с Кропивницкого

Мужчина находился в областной больнице на госпитализации. Длительное время был на искусственной вентиляции легких.

"Есть основания считать, что умерший человек инфицировался во время общения со старшим братом – врачом Центра экстренной медицинской помощи, который также умер от коронавируса 17 апреля. Медики не смогли спасти его жизнь", – сказал политик Андрей Балонь.

Роман Криль, 65 лет, старший фельдшер подстации экстренной медицинской помощи

В Сокале умер Роман Криль, который 40 лет работал медиком на скорой. От коронавируса лечился в течение недели, в больницу попал в тяжелом состоянии.

"В нашей памяти покойный навсегда останется добрым товарищем, доброжелательным коллегой, профессионалом своего дела", – говорят коллеги медика.

По словам жены умершего, болезнь Романа протекала стремительно, он "сгорел" за неделю и был в сознании до последнего дня.

Бригада моего мужа работала в масках и перчатках, но не в такой защите, в которой нужно ехать к" ковидным " пациентам. То есть для таких пациентов есть спецбригады,

– сказала Мария Криль.

"Семья Романа Криля – это династия медиков. Сам же Роман не представлял своей жизни без работы. Работе в службе экстренной медицинской помощи он отдал около 40 лет. Пока не появился COVID-19", – сообщил коллега семейной пары, главный врач Сокальской райбольницы Роман Швед.

Немало медиков заразились коронавирусом из-за недостаточного обеспечения СИЗ / Фото: Getty Images

Главная медсестра Косовской ЦРБ, 59 лет

В Косовском районе это был первый случай смерти от COVID-19, у женщины были сопутствующие заболевания.

Богдана Грицив, 41 год, рентген лаборант Калушской районной больницы

Богдана Грицев работала в Калушской районной больнице 19 лет после окончания медучилища.

Заместитель директора КНП "Районная больница Калушской районного совета" Богдана Кудла назвала женщину "чрезвычайно хорошим человеком: добрая, отзывчивая, никаких жалоб на нее никогда не было".

У нас больница от начала карантина работала с больными с подозрением на COVID-19. В свою смену Богдана Грицив проводила обследование пациентов. Несмотря на то, что защиту мы имели полноценный, придерживались всех норм, инфицирования не всем удалось обойти... Определить, от кого она инфицировавшегося, трудно, но то, что это случилось на работе, – это 99,9%,

– сказала Кудла.

Сообщается, что Грицев почувствовала ухудшение самочувствия в середине марта. Она сразу обратилась к своему семейному врачу, которому пожаловалась на слабость и повышенную температуру.

На третий день Богдана решила сделать флюрообследование и тогда ей диагностировали пневмонию.

"Мы сразу госпитализировали Богдану. У нас все кровати были перепрофилированы на инфекционное отделение. Назначили ей лечение антибиотиками, давали кислород. В реанимационное отделение Калушской ЦРБ мы перевели ее 13 апреля, а 29 она умерла. Там Богдана боролась почти три недели, принимала противомалярийный препарат, сразу была подключена к аппарату ИВЛ, но увы... Мы очень тяжело пережили эту потерю", – комментирует заместитель директора КНП "Районная больница Калушской районного совета".

У умершей женщины остались двое детей и муж.

Ирина Приходько, 74 года, врач-педиатр поликлиники в Ивано-Франковске

Врач умерла еще 9 апреля, а лабораторно диагноз коронавирусной инфекции подтвердился лишь 16 апреля.

"Ирина Павловна была профессиональным врачом с большим опытом, добрая, заботливая, вежливая, специалист своего дела. А коротко – "ЛУЧШИМ ПЕДИАТРОМ В МИРЕ", так отзывались о ней мамы ее маленьких пациентов. Человек, много пережил за свою жизнь, но была большим оптимистом, она была веселой и компанейской, жила и радовалась миру, людям, что окружали ее", – написали на странице КНП "Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи Ивано-Франковского городского совета".

Редакция Здоровье 24 выражает искренние соболезнования близким и родным умерших медиков!