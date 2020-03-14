Литва идет на карантин и закрывает границу: детали

Литовское правительство решило объявить карантин на территории всего государства. Он начнет действовать с 16 марта, и в это время большинство магазинов, а также граница страны для иностранцев будут закрыты.

Кроме того, правительство Литвы рекомендовало религиозным общинам воздержаться от разнообразных мероприятий, которые предусматривают большие скопления людей, пишет издание Delfi.

К слову Испания закрывает всю страну из-за коронавируса

Список ограничений на время карантина в Литве:

запрет на въезд иностранцам;

сокращение количества КПП на границе;

запрет гражданам на поездки в страны, где зафиксированы случаи коронавируса;

запрет торговли в магазинах, за исключением продовольственных магазинов, продуктовых рынков и аптек;

запрет деятельности кафе и барах, исключение – еда на вынос;

запрет на проведение массовых мероприятий;

запрет на вхождение круизных лайнеров в порт Клайпеды;

учреждениям публичного администрирования запрещено предоставлять необязательные услуги;

запрет на посещение пациентов в больницах;

запрещено предоставлять услуги СПА, реабилитации (если это не связано с лечением), запрещена деятельность парикмахерских и салонов красоты;

гостиницы при необходимости будут вынуждены пускать людей на карантин;

образовательные учреждения остаются закрытыми;

людям рекомендуют работать из дома;

За несоблюдение всех этих ограничений предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. К слову, по большинству пунктов карантин в Литве очень похож на украинский. Подробнее о нем – читайте в материале Здоровье 24.

Как будет происходить закрытие границы?Литва запретит въезд на территорию государства иностранцам. Исключениями будут несколько категорий людей – иностранцы, которіе будут ввозить необходимые товары, члены экипажей, люди, имеющие право на проживание или работу в Литве, дипломаты и представители военных миссий НАТО.



Кроме того, временно будет создана "гуманитарная граница" с Эстонией для того, чтобы граждане обеих стран смогли вернуться домой. Также рассматривается возможность запретить выезд гражданам Литвы, которые покидают страну не с рабочей целью.