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Литва идет на карантин и закрывает границу: детали

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Литовское правительство решило объявить карантин на территории всего государства. Он начнет действовать с 16 марта, и в это время большинство магазинов, а также граница страны для иностранцев будут закрыты.

Кроме того, правительство Литвы рекомендовало религиозным общинам воздержаться от разнообразных мероприятий, которые предусматривают большие скопления людей, пишет издание Delfi.

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Список ограничений на время карантина в Литве:

  • запрет на въезд иностранцам;
  • сокращение количества КПП на границе;
  • запрет гражданам на поездки в страны, где зафиксированы случаи коронавируса;
  • запрет торговли в магазинах, за исключением продовольственных магазинов, продуктовых рынков и аптек;
  • запрет деятельности кафе и барах, исключение – еда на вынос;
  • запрет на проведение массовых мероприятий;
  • запрет на вхождение круизных лайнеров в порт Клайпеды;
  • учреждениям публичного администрирования запрещено предоставлять необязательные услуги;
  • запрет на посещение пациентов в больницах;
  • запрещено предоставлять услуги СПА, реабилитации (если это не связано с лечением), запрещена деятельность парикмахерских и салонов красоты;
  • гостиницы при необходимости будут вынуждены пускать людей на карантин;
  • образовательные учреждения остаются закрытыми;
  • людям рекомендуют работать из дома;

За несоблюдение всех этих ограничений предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. К слову, по большинству пунктов карантин в Литве очень похож на украинский. Подробнее о нем – читайте в материале Здоровье 24.

Как будет происходить закрытие границы?Литва запретит въезд на территорию государства иностранцам. Исключениями будут несколько категорий людей – иностранцы, которіе будут ввозить необходимые товары, члены экипажей, люди, имеющие право на проживание или работу в Литве, дипломаты и представители военных миссий НАТО.

Кроме того, временно будет создана "гуманитарная граница" с Эстонией для того, чтобы граждане обеих стран смогли вернуться домой. Также рассматривается возможность запретить выезд гражданам Литвы, которые покидают страну не с рабочей целью. 

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14 марта
Автор: Василий Денисюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Литва
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