Литва идет на карантин и закрывает границу: детали
Литовское правительство решило объявить карантин на территории всего государства. Он начнет действовать с 16 марта, и в это время большинство магазинов, а также граница страны для иностранцев будут закрыты.
Кроме того, правительство Литвы рекомендовало религиозным общинам воздержаться от разнообразных мероприятий, которые предусматривают большие скопления людей, пишет издание Delfi.
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Список ограничений на время карантина в Литве:
- запрет на въезд иностранцам;
- сокращение количества КПП на границе;
- запрет гражданам на поездки в страны, где зафиксированы случаи коронавируса;
- запрет торговли в магазинах, за исключением продовольственных магазинов, продуктовых рынков и аптек;
- запрет деятельности кафе и барах, исключение – еда на вынос;
- запрет на проведение массовых мероприятий;
- запрет на вхождение круизных лайнеров в порт Клайпеды;
- учреждениям публичного администрирования запрещено предоставлять необязательные услуги;
- запрет на посещение пациентов в больницах;
- запрещено предоставлять услуги СПА, реабилитации (если это не связано с лечением), запрещена деятельность парикмахерских и салонов красоты;
- гостиницы при необходимости будут вынуждены пускать людей на карантин;
- образовательные учреждения остаются закрытыми;
- людям рекомендуют работать из дома;
За несоблюдение всех этих ограничений предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. К слову, по большинству пунктов карантин в Литве очень похож на украинский. Подробнее о нем – читайте в материале Здоровье 24.
Как будет происходить закрытие границы?Литва запретит въезд на территорию государства иностранцам. Исключениями будут несколько категорий людей – иностранцы, которіе будут ввозить необходимые товары, члены экипажей, люди, имеющие право на проживание или работу в Литве, дипломаты и представители военных миссий НАТО.
Кроме того, временно будет создана "гуманитарная граница" с Эстонией для того, чтобы граждане обеих стран смогли вернуться домой. Также рассматривается возможность запретить выезд гражданам Литвы, которые покидают страну не с рабочей целью.