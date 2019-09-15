Лямблии: почему возникают, симптомы и лечение

Лямблии – не глисты, а простейшие одноклеточные паразиты. По форме похожи на грушу, но их все равно не видно без микроскопа.

Пути заражения лямблиями

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Они могут попасть в организм через воду, еду и домашних животных (кошки, собаки, мыши). Лямблии живут в кишечнике, покрывают его изнутри тонким слоем и поедают его клетки. Нарушаются сокращения кишечника, его моторика, разрушается переваривание, не всасываются жиры и углеводы.

Симптомы лямблиоза

Симптомы могут быть связаны с перевариванием и кишечником – метеоризм, вздутие, жидкий стул и интоксикация. Люди с запорами могут забыть о лямблиях. От них может болеть живот почти в любом месте, но бывает, что лямблии есть, а симптомов нет.

Лямблии могут не давать никаких симптомов

Проверить лямблий можно по анализу крови или кала. Лаборатории определяют антитела в крови, антигены в кале и самих лямблий или их цисты в кале. Если нашли, то надо вылечить.

Лечение лямблий

Продолжительность терапии составляет от 1 до 5-7 дней в зависимости от выбранного противопаразитарного препарата.

Терапия показана при подтвержденном лямблиозе с клиническими проявлениями. При бессимптомном носительстве показания для лечения должны быть тщательно взвешены в каждом конкретном случае. В эндемичных регионах смысла в этом нет, потому что высока вероятность реинфекции.

Если ребенок отстает в росте и развитии и выявлены лямблии, то лечение может оказать положительный эффект. Также лечение бессимптомного лямблиоза может быть оправдано для профилактики внутрисемейного инфицирования.

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