Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что готов войти в группу и сделать прививки против коронавирусной инфекции COVID-19, когда вакцина появится и будет допущена.

Об этом главный санитарный врач Украины сказал в интервью Радио Свобода.

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Ляшко сообщил, что в Украине есть люди, которые готовы участвовать в третьей клинической стадии исследования вакцины. Главный санитарный врач отметил, что он также готов вакцинироваться.

Как только она появится и будет допущена (я серьезно говорю), я сделаю эту прививку, войду в группу. Но клинические исследования не так проводятся, что 3-4 человека готовы, пропили аппарат, он им помог. И мы говорим, все, у нас успех. Выбирается определенная группа, проводится определенное исследование. Это целый научный процесс,

– сказал он.

Ляшко добавил, что весь мир, все научное сообщество сейчас приковано к разработкам препаратов, или вакцин.

"Любой, кто заявит, что этот препарат лечит коронавирусную болезнь, его же сразу заберут другие страны и проведут такие же исследования и покажут результат", – отметил он.



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