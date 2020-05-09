Ляшко рассказал, почему в Украине закрывали парки

С 11 мая в Украине позволят гулять по паркам и скверам. До сих пор из-за карантина на это действовал запрет. Главный санитарный врач Виктор Ляшко пояснил, что к закрытию парков прибегли не для эпидемиологического, а для психологического эффекта.

Когда парки закрыты, у людей нет ощущения безопасности, рассказал Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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Мы закрывали в свое время парки, делали опрыскивание дорог, это был вопрос влияния не на эпидемиологический процесс, а на психологический,

– отметил Ляшко.

По его словам, именно ощущение тревоги помогло украинцам понять, что лучше оставаться дома. Главный санитарный врач рассказал, что методику психологического воздействия переняли у других стран.

В частности, анализировали меры, к которым прибегали в Китае, Италии, общались с послами других государств. Ляшко отметил, что после этого поняли, что люди не видят коронавирус, это невидимая инфекция. Поэтому нужно было создать определенный психологический эффект, чтобы люди соблюдали карантин.

Ляшко добавил, что в случае с общественным транспортом самая большая проблема была не в возможности заражения в нем. Риск заключался в том, что люди будут ездить в другие места без веской необходимости. А это будет увеличивать количество контактов и риск подхватить коронавирус.

Важно! По состоянию на 9 мая в Украине зафиксировали 14 тысяч 710 случаев заражения коронавирусом. От болезни умерли 376 человек, выздоровели – 2 тысячи 909.

Карантин в Украине: главное

Общенациональный карантин в Украине продлили до 22 мая .

. Однако уже с 11 мая начнут действовать некоторые послабления .

. В целом правительство разработало пять этапов выхода из карантина. Точные их даты пока неизвестны. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.



Ослабление карантина / Инфографика 24 канала

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