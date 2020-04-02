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Ляшко объяснил, почему в некоторых больницах берут деньги за лечение коронавируса

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Лечение коронавируса в Украине / Unsplash

Согласно с украинским законодательством, коммунальные и государственные больницы должны бесплатно лечить пациентов с инфекционными болезнями. Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко объяснил случаи, где больные коронавирусом отдавали от 20 тысяч за свое лечение.

В эфире политического ток-шоу "Право на власть" Виктор Ляшко объяснил, почему некоторые пациенты платили за свое лечение.

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Мы понимаем состояние, которое сегодня в системе здравоохранения. Есть заведения, в которых есть проблемы с наличием лекарственных средств,
– сообщил Олег Ляшко.

Чтобы таких проблем больше не возникало, в Минздраве запустили электронный сбор препаратов, которые есть в больницах, что рассчитаны для лечения больных на коронавирус.

Также в НСЗУ предусмотрели социальный тариф, который будут оплачивать медицинским учреждениям, в которых оказывают помощь больным коронавирусом.

Кроме того, согласно новому этапу медицинской реформы, который начался 1 апреля, инфекционным больницам будут платить не за каждое койко-место, а с резервом. Это для того, чтобы в больницах всегда хватало лекарственных средств на случай чрезвычайной ситуации.

Напомним, что несмотря на заявления Минздрава о бесплатном лечении, больные коронавирусом украинцы сообщали, что им пришлось платить за свое лечение. Например, мужчина из Одессы заявил, что за 2 дня "бесплатного" лечения потратил 25 тысяч гривен.

По состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировали 897 случаев заражения COVID-19 и 22 летальных случая. Однако выздоровело уже 19 человек.

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Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Лечение Здоровье
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