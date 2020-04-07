Ляшко объяснил слова про "Украине не нужно много тестов"
Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил собственные слова о том, что якобы Украине не нужно много тестов на коронавирус. Он подчеркнул, что Украина может проводить 30 тысяч тестирований в сутки, но пока мы делаем только 1,5 тысячи тестов в день.
"Сейчас мы начинаем смотреть, загружены ли вирусологические лаборатории – они не загружены на 100%", – об этом главный санитарный врач рассказал во время своего брифинга.
К слову В Минздраве работают над увеличением количества тестов, – Ляшко
Я хочу прокомментировать информацию, которая распространяется в СМИ, будто Ляшко вчера сказал, что нам не нужно много тестирований. Ляшко такого не говорил и может повторить еще раз,
– отметил заместитель главы Минздрава.
Он пояснил, что имел в виду, что в настоящее время возможности тестирования в украинских лабораториях ощутимо превышают количество тестов, которые ежедневно проводятся. Поэтому лаборатории не слишком загружены.
"Поэтому мы пересматриваем и смотрим алгоритмы доставки образцов. Я не хочу никого обвинять – вопрос в том, что мы пересматриваем, где может быть сбой забора образцов для доставки на исследования", – пояснил Виктор Ляшко.
Он также отметил, что Министерство здравоохранения не призывает никого проводить бездумное тестирование, а лишь говорит работать по четко установленным алгоритмам.
Сейчас алгоритм такой – если есть симптомы с подозрением на коронавирус, вы звоните к своему семейному врачу. Тот принимает решение о лечении и либо выезжает сам, либо направляет бригаду для забора образцов на исследование. Если нет семейного врача, звоните на 103,
– рассказал главный санврач страны.
Экспресс и ПЦР-тесты на коронавирус – в чем разница / инфографика 24 канала
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