Ляшко объяснил слова про "Украине не нужно много тестов"

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил собственные слова о том, что якобы Украине не нужно много тестов на коронавирус. Он подчеркнул, что Украина может проводить 30 тысяч тестирований в сутки, но пока мы делаем только 1,5 тысячи тестов в день.

"Сейчас мы начинаем смотреть, загружены ли вирусологические лаборатории – они не загружены на 100%", – об этом главный санитарный врач рассказал во время своего брифинга.

К слову В Минздраве работают над увеличением количества тестов, – Ляшко

Я хочу прокомментировать информацию, которая распространяется в СМИ, будто Ляшко вчера сказал, что нам не нужно много тестирований. Ляшко такого не говорил и может повторить еще раз,

– отметил заместитель главы Минздрава.

Он пояснил, что имел в виду, что в настоящее время возможности тестирования в украинских лабораториях ощутимо превышают количество тестов, которые ежедневно проводятся. Поэтому лаборатории не слишком загружены.

"Поэтому мы пересматриваем и смотрим алгоритмы доставки образцов. Я не хочу никого обвинять – вопрос в том, что мы пересматриваем, где может быть сбой забора образцов для доставки на исследования", – пояснил Виктор Ляшко.

Он также отметил, что Министерство здравоохранения не призывает никого проводить бездумное тестирование, а лишь говорит работать по четко установленным алгоритмам.

Сейчас алгоритм такой – если есть симптомы с подозрением на коронавирус, вы звоните к своему семейному врачу. Тот принимает решение о лечении и либо выезжает сам, либо направляет бригаду для забора образцов на исследование. Если нет семейного врача, звоните на 103,

– рассказал главный санврач страны.



Экспресс и ПЦР-тесты на коронавирус – в чем разница / инфографика 24 канала