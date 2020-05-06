Ляшко рассказал, как будут жить украинцы после снятия карантинных ограничений

Главный санитарный врач страны и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что жизнь украинцев даже после снятия карантина не будет такой, как раньше. По крайней мере до того момента, пока пандемия COVID-19 не будет преодолена.

Об этом главный санврач Виктор Ляшко рассказал в интервью для Сегодня.

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В частности Ляшко сообщил, что защитные маски понадобятся украинцам еще долго – по крайней мере до того времени, пока эпидемия коронавируса не будет преодолена.

Зато тогда, когда запустят общественный транспорт и заведения общественного питания, гражданам все равно придется придерживаться социальной дистанции.

Ношение маски, мытье рук, социальная дистанция – остануться с нами надолго. В общественном транспорте, заведениях общепита будет социальная дистанция, мытье рук антисептиком. Это 100% будет пока не будет преодолена эпидемия,

– сказал Ляшко.

Ляшко добавил, что пока рано даже теоретически говорить о том, когда Украина сможет выйти из карантина.

Ослабление карантина / Инфографика 24 канала

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