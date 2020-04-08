Ляшко рассказал об особенностях захоронения умерших после коронавируса

Главное при погребении умершего от коронавируса не контактировать с его телом. Ведь существует риск заражения. Поэтому при контакте необходимо быть в средствах защиты. Родные умершего человека могут сами выбирать способ захоронения. Обязательных требований по кремации нет.

Об особенностях захоронения людей, умерших от коронавирусной инфекции рассказал на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Главная цель – избежать контакта с телом умершего. Ведь через биологические жидкости, выделяемые из тела могут передаваться возбудители коронавируса,

– отметил Ляшко.

Поэтому при погребении все контактные лица должны быть в средствах защиты.

Требований к ритуальным обрядам по способу захоронения нет. То есть родные выбирают, делать кремацию или традиционное погребение.

Ляшко отметил, что все меры безопасности подробно описаны в распоряжении руководителя по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по коронавирусу и постановлении главного санитарного врача.

К слову, карантин в Украине продлили до 24 апреля, а с 6 апреля ввели усиленные меры безопасности.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

