24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Ляшко рассказал об особенностях захоронения умерших после коронавируса

- Читати новину українською
Ляшко об особенностях захоронения умерших после коронавируса / glavcom.ua

Главное при погребении умершего от коронавируса не контактировать с его телом. Ведь существует риск заражения. Поэтому при контакте необходимо быть в средствах защиты. Родные умершего человека могут сами выбирать способ захоронения. Обязательных требований по кремации нет.

Об особенностях захоронения людей, умерших от коронавирусной инфекции рассказал на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Обратите внимание В Украине зафиксировали 1668 случаев заражения коронавирусом: детали

Главная цель – избежать контакта с телом умершего. Ведь через биологические жидкости, выделяемые из тела могут передаваться возбудители коронавируса,
– отметил Ляшко.

Поэтому при погребении все контактные лица должны быть в средствах защиты.

Требований к ритуальным обрядам по способу захоронения нет. То есть родные выбирают, делать кремацию или традиционное погребение.

Ляшко отметил, что все меры безопасности подробно описаны в распоряжении руководителя по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по коронавирусу и постановлении главного санитарного врача.

К слову, карантин в Украине продлили до 24 апреля, а с 6 апреля ввели усиленные меры безопасности.

Нові карантинні обмеження
Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала
 

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Виктор Ляшко Новости Здоровье Медицина
Комментарии

Читайте также

сегодня , 10:44 Антирекорд в мире: за сутки в США от коронавируса умерло 1 736 человек
Лікування 20337
сегодня , 06:25 Пасха-2020: как в храмах будут освящать пасхальные блюда
Новини України 21954
сегодня , 11:19 Календарь стрижек на апрель 2020: интересные советы
Краса 5728
сегодня , 09:55 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
Лікування 208309
сегодня , 10:24 Песах 2020: дата и что известно об этом еврейском празднике
Традиції 5455
сегодня , 09:40 В Украине зафиксировали 1668 случаев заражения коронавирусом: детали
Лікування 7804
сегодня , 08:03 Главные новости 7 апреля: план выхода из карантина и обращение Зеленского
Новини України 33270
сегодня , 08:36 Собрания баптистов стали причиной вспышки коронавируса на Днепропетровщине, – ОГА
Лікування 4219
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
7 апреля 15:20 Что есть, чтобы быть здоровым: главное о питании
Анастасія Лукашевська
7 апреля 13:46 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
5 апреля 13:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза
5 апреля 06:40 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
3 апреля 19:24 Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев
Анастасія Кушпіт

Новости
Больше новостей
Залиште відгук