Ляшко рассказал, сколько времени проводят ПЦР-тест на коронавирус

Сразу после проведения ПЦР-тестирования образцы отправляют в вирусологическую лабораторию. Результаты проверки на коронавирус готовы или в тот же день, или утром на следующий.

Процедуру проведения ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию объяснил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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По его словам, образцы отбирают после госпитализации и доставляют в вирусологическую лабораторию. Там, соблюдая процедуру проведения тестов полимеразной цепной реакции, материалы исследуют.

Это происходит в течение дня, максимум двух,

– пояснил Ляшко.

В качестве примера он привел случай в Николаеве 9 апреля. Там госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус. Ему сразу провели ПЦР-тест и передали в лабораторию.

Коронавирус в Украине: основное

По состоянию на 10 апреля в Украине зафиксировали 2 тысячи 203 случая заражения коронавирусом . Умерли 69 человек, выздоровели – 61.

. Умерли 69 человек, выздоровели – 61. 12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

С 6 апреля карантинные мероприятия по всей Украине усилили.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала