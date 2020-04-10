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Ляшко рассказал, сколько времени проводят ПЦР-тест на коронавирус

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Ляшко о ПЦР-тестах / news.liga.net

Сразу после проведения ПЦР-тестирования образцы отправляют в вирусологическую лабораторию. Результаты проверки на коронавирус готовы или в тот же день, или утром на следующий.

Процедуру проведения ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию объяснил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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По его словам, образцы отбирают после госпитализации и доставляют в вирусологическую лабораторию. Там, соблюдая процедуру проведения тестов полимеразной цепной реакции, материалы исследуют.

Это происходит в течение дня, максимум двух,
– пояснил Ляшко.

В качестве примера он привел случай в Николаеве 9 апреля. Там госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус. Ему сразу провели ПЦР-тест и передали в лабораторию.

Коронавирус в Украине: основное

  • По состоянию на 10 апреля в Украине зафиксировали 2 тысячи 203 случая заражения коронавирусом. Умерли 69 человек, выздоровели – 61.
  • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
  • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
  • С 6 апреля карантинные мероприятия по всей Украине усилили.

Нові карантинні обмеження
Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Виктор Ляшко Медицина Новости Здоровье Лечение Здоровье
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