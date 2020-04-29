Ляшко: Украина избежала пик COVID-19, однако плато будет значительно длиннее, чем в странах ЕС
Украине удалось избежать пикового скачка в распространении COVID-19. Из-за этого так называемое плато, на котором мы сейчас находимся, будет значительно розтянуто во времени, чем в некоторых странах ЕС.
В целом Украина движется по оптимистическому сценарию, при котором рост количества больных не превышает 30%. Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в интервью OBOZREVATEL.
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Он подчеркнул, что украинская система здравоохранения способна справиться с нагрузкой.
Карантин помог нам избежать серьезного пикового скачка эпидемии, мы уже находимся на плато, растягивая его во времени, поэтому оно может быть значительно длиннее, чем в странах ЕС. У них был прыжок, плато и пошло на снижение. У нас не было скачка, началось плато и оно может быть долговременным,
– убежден Ляшко.
Он добавил, что один из прогнозов, который рассматривали, предусматривал 180 тысяч больных. Однако стремительного распространения не произошло. По словам главного врача, сейчас фиксируют рост числа новых случаев, которые с учетом тех, кто выздоровел и умер, не превышают 10%.
Ляшко отметил, что каждый день в Украине стабильные показатели и колебания в рамках 5% прироста.
Это еще не устойчивая тенденция к снижению. Плато может быть долговременным, но мы потихоньку будем отпускать карантинные меры, чтобы заработала экономика,
– пояснил Ляшко.
Что известно о COVID-19 в Украине по состоянию на 29 апреля
- По состоянию на 29 апреля в Украине подтвердили 9 866 случаев заражения коронавирусом.
- За сутки обнаружили 456 новых случаев инфицирования.
- В Украине подтвердили 250 летальных случаев, за последние сутки – 11.
- Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зарегистрирован в Тернопольской и Черновицкой областях и в Киеве.