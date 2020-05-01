Ляшко заявил, что карантин в Украине помог избежать итальянского сценария

Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения стремилось не допустить в Украине итальянского сценария. Ведь когда есть большое количество больных, то врачам приходится сортировать людей и выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь.

Главный санитарный врач отметил, что сейчас в Украине есть возможность оказать медицинскую помощь каждому, кто в этом нуждается. Об этом он сказал в интервью изданию "Обозреватель".

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Как заявил Ляшко, человек с коронавирусом должен знать, что каждого больного примут и каждому помогут.

Так, кто-то кричит, что это разрушает нашу экономику. Если бы у нас не было карантина, то "скорая" делала выбор – приехать к 40-летнему или к 70-летнему. Это была бы эффективная стратегия? Или же мы могли бы выбросить деньги на массовое тестирование одновременно не внедряя никаких карантинных мероприятий,

– отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что, когда эпидемия пойдет на спад во всем мире, мы посмотрим, какая стратегия была эффективной – массовое тестирование или своевременный карантин с учетом воздействия на экономику.

Карантин в Украине: главное

По состоянию на 1 мая в Украине коронавирусом заболели 10 тысяч 861 человек . За последние сутки подтвердили 455 новых случаев заболевания. В общем выздоровели уже 1 тысяча 413 человек. От COVID-19 в Украине умерли 272 человека.

. За последние сутки подтвердили 455 новых случаев заболевания. В общем выздоровели уже 1 тысяча 413 человек. От COVID-19 в Украине умерли 272 человека. Министерство здравоохранения считает, что сейчас в Украине благоприятная эпидемическая ситуация для того, чтобы начать отменять карантин с 11 мая . В правительстве уже работают над постепенным смягчением карантина.

. В правительстве уже работают над постепенным смягчением карантина. С 1 мая в Украине снова заработали более 280 крытых продовольственных рынков. В Министерстве здравоохранения разработали определенные требования. За нарушение правил торговые точки или даже весь рынок будут закрывать на неделю.

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