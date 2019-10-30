Любовь к алкоголю связана с размером мозга

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Мозг и алкоголь
Мозг и алкоголь / Pixabay

Ученые уже давно пришли к выводу, что пристрастие к алкоголю связано с уменьшением объема мозга.

Однако новое исследование показало, что снижение объема мозга является фактором риска развития алкогольной зависимости, сообщает Biological Psychiatry.

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Оказалось, что существуют генетические факторы, которые приводят к уменьшению размера мозга и развития алкогольной зависимости. Исследователи считают, что это может быть полезным в преждевременном выявлении степеней алкогольной зависимости.

Ученые проанализировали изображения головного мозга близнецов, от младенчества до зрелого возраста, и обнаружили генетически обусловленные сокращение объема серого вещества в лобной коре и островках, которые были индикаторами будущего развития пристрастия к спиртному.

Чтобы подтвердить генетическую связь между размером мозга и пристрастием к алкоголю, группа изучила данные от одно- и двуяйцовых близнецов с разной историей потребления алкоголя.

Один из двуяйцовых близнецов, который любил выпить, имел меньше серого вещества в мозге. Что касается однояйцевых близнецов, то исследование не выявило различий, но они оба выглядели сильно пьющими.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Алкоголь Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Мозг исследования
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