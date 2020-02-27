Людей в обсервации в Новых Санжарах проверили на коронавирус: результаты тестов

Оперативный штаб в Новых Санжарах 26 февраля получил результаты первых тестов на коронавирус Covid-19. Тестировали людей, которые находятся в обсервации в медцентре Нацгвардии.

Штаб получил результаты 48 тестов, все они отрицательные. То есть, люди, которые находятся в обсервации в медцентре "Новые Санжары" – здоровы. Об этом сообщил официальный сайт правительства .

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Мы получили первые результаты анализов: все 48 проб оказались отрицательными. Сейчас мы точно знаем, что эти люди не имеют коронавируса,

– заявил участник оперативного штаба и советник премьера Антон Турупалов.

Вторую часть результатов тестирования медики должны получить уже 27 февраля, а персонал медцентра в Новых Санжарах сдавать пробы на выявление коронавируса будет 28 февраля.

В штабе подчеркнули несколько важных тезисов

Все регионы Украины готовы оперативно реагировать на случаи инфекционных заболеваний на новый коронавирус.

Инкубационный период коронавируса и, соответственно, срок обсервации не превысит 14 дней , если тесты и дальше будут отрицательными.

Потенциальных больных на коронавирус, если такие будут в Новых Санжарах, доставят в Полтавскую областную больницу.

Возвращение украинцев из Уханя: главное

20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев.

Возвращали в Украину только здоровых людей – без признаков респираторных заболеваний.

Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине.

Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала