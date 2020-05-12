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Люди без симптомов COVID-19 не смогут бесплатно провериться на ПЦР-тестах, – Степанов

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Людей без симптомов COVID-19 не будут бесплатно тестировать
Людей без симптомов COVID-19 не будут бесплатно тестировать / Getty Images

В мире немало людей, которые болеют коронавирусом, не имея выраженных симптомов и могут заражать инфекцией других. Однако в Украине бессимптомные люди, которые не являются контактными, не смогут бесплатно провериться на ПЦР-тестах.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 12 мая.

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Степанов сказал, если у человека нет симптомов коронавируса и он не является контактным, пройти бесплатно ПЦР-тестирование невозможно.

Это исключительно желание, поэтому это не предусмотрено алгоритмом относительно бесплатного тестирования,
– подчеркнул глава Минздрава.

Он добавил, что обязательному ПЦР-тестированию на коронавирус бесплатно подлежат:

  • пациенты с симптомами коронавирусной болезни,
  • контактные лица,
  • медики, работающие с пациентами с COVID-19,
  • работники Национальной полиции и Национальной гвардии,
  • все больные пневмонией.

Перебіг коронавірусу
Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Максим Степанов Коронавирус в Украине Тесты на коронавирус Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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