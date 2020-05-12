Люди без симптомов COVID-19 не смогут бесплатно провериться на ПЦР-тестах, – Степанов
В мире немало людей, которые болеют коронавирусом, не имея выраженных симптомов и могут заражать инфекцией других. Однако в Украине бессимптомные люди, которые не являются контактными, не смогут бесплатно провериться на ПЦР-тестах.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 12 мая.
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Степанов сказал, если у человека нет симптомов коронавируса и он не является контактным, пройти бесплатно ПЦР-тестирование невозможно.
Это исключительно желание, поэтому это не предусмотрено алгоритмом относительно бесплатного тестирования,
– подчеркнул глава Минздрава.
Он добавил, что обязательному ПЦР-тестированию на коронавирус бесплатно подлежат:
- пациенты с симптомами коронавирусной болезни,
- контактные лица,
- медики, работающие с пациентами с COVID-19,
- работники Национальной полиции и Национальной гвардии,
- все больные пневмонией.
Течение коронавируса / Инфографика 24 канала
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