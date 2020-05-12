Люди без симптомов COVID-19 не смогут бесплатно провериться на ПЦР-тестах, – Степанов

В мире немало людей, которые болеют коронавирусом, не имея выраженных симптомов и могут заражать инфекцией других. Однако в Украине бессимптомные люди, которые не являются контактными, не смогут бесплатно провериться на ПЦР-тестах.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 12 мая.

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Степанов сказал, если у человека нет симптомов коронавируса и он не является контактным, пройти бесплатно ПЦР-тестирование невозможно.

Это исключительно желание, поэтому это не предусмотрено алгоритмом относительно бесплатного тестирования,

– подчеркнул глава Минздрава.

Он добавил, что обязательному ПЦР-тестированию на коронавирус бесплатно подлежат:

пациенты с симптомами коронавирусной болезни,

контактные лица,

медики, работающие с пациентами с COVID-19,

работники Национальной полиции и Национальной гвардии,

все больные пневмонией.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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