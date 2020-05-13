Люди, которые работают на низкооплачиваемых работах, имеют больше рисков умереть от COVID-19

Мужчины, которые работают на менее квалифицированных работах, такие как уборщики, охранники и водители рискуют умереть от коронавируса в четыре раза больше, чем бухгалтеры и юристы.

Об этом пишет издание Daily Mail. Анализ проводился на примере жителей Великобритании. Мужчины, которые работают на низкооплачиваемых рабочих местах, значительно чаще умирают от COVID-19, чем кто-либо другой в возрасте от 20 до 64 лет.

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Те, кто работают охранниками, имеют один из самых высоких показателей смертности вместе с работниками социальных служб, водителями и поварами,

– говорится в источнике.

Издание отмечает, что люди, которые работают на высокооплачиваемых работах, такие как бухгалтеры, адвокаты, инженеры и преподаватели, имеют меньше рисков умереть от коронавирусной инфекции.

Причины этого не ясны, отметили в Daily Mail. Однако люди, которые работают на более оплачиваемых работах, скорее всего, могли работать из дома во время карантина, уменьшив контакт с другими лицами и не пользоваться общественным транспортом, что уменьшает риски инфицирования коронавирусом.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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