Более трети американцев от 18 до 24 лет утверждают, что за последний год не занимались сексом. Это на 63% больше, чем в 2002.

Все меньше молодых американцев интересуются сексом, и психологи относят это к глобальным трендам XXI века, которые отводят человечество в виртуальные миры, пишет JAMA Network Open.

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Особенно это касается мужчин. Новое исследование показало, что каждый третий молодой человек от 18 до 24 не имеет сексуальной активности за последний год. В 2002 аналогичный опрос показал, что таких было 19%, а значит, за последние годы количество американцев, которые не занимаются сексом, выросло на 63%.

Исследователи отмечают, что в период с 2000 по 2018 год нехватка сексуальной активности выросла среди женщин и мужчин от 25 до 34 лет. Исследование проводили ученые Каролинского института в Стокгольме.

Люди теряют интерес к сексу / Фото unsplash.

Они назвали и возможные причины снижения сексуальной активности. Среди них стресс из-за учебы и работы, а также большее разнообразие других форм "сольных развлечений", например, видеоигры.

Исследование проводилось в период с 2000 по 2018 год. В это время регулярно опрашивали произвольно отобранных 10 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 18 до 44. Всех спрашивали о количестве сексуальных контактов за прошедший год и о количестве половых партнеров.

Шведы сопоставили данные за 2018 год с показателями 2000-2002 годов. Оказалось, что молодые люди стремительно теряют интерес к сексу.