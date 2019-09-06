Люди Богатыревой и фарммафия: общественные организации обеспокоены назначениями в Минздраве

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Активисты обеспокоены назначениями в Минздраве
Активисты обеспокоены назначениями в Минздраве / Здоровье 24

Общественные организации предостерегают премьер-министра и президента быть бдительными в формировании кадровой политики Министерства здравоохранения и требуют не допустить старые коррупционные схемы.

Об этом сообщили пациентские и общественные организации на совместной пресс-конференции на тему "Кастрация Медреформы? Первые симптомы".

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По словам активистов, ответственность за возможные последствия должен нести Михаил Радуцкий, председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады. Он также бывший владелец клиники "Борис" и назначен Президентом неформальным куратором системы здравоохранения.

Міжнародні закупівлі зменшили вартість ліків
Международные закупки уменьшили стоимость лекарств

Среди советников нового Министра здравоохранения и в профильном комитете присутствуют люди, которые имеют коррупционную историю и работали во времена беглянки-регионалки Раисы Богатыревой, которую подозревают в хищении бюджетных средств, и которая именно сейчас вернулась в Украину. Эти люди также являются доверенными лицами одиозного представителя фармацевтического бизнеса Петра Багрия – фигуранта коррупционных схем закупок лекарств за бюджетные средства.

Антикоррупционеры считают, что такие назначения свидетельствуют о реванше фармацевтической мафии и о возвращении влияния Раисы Богатыревой.

 
Инна Иваненко, исполнительный директор БФ "Пациенты Украины"
“Верх цинизма – проводить аудит закупок международных организаций по просьбе Петра Багрия – видного коррупционера времен Богатыревой который является фигурантом многочисленных коррупционных схем Минздрава. Ведь именно его компании продавали Министерству лекарства по ценам втрое дороже, чем международные организации”.

Также общественные организации обеспокоенными другими назначениями:

Дубиль Валерий Александрович

Народный депутат трех созывов. Во время внеочередных выборов в четвертый раз избран в Верховную Раду Украины. Неоднократно обвинялся в рейдерстве и отмывании средств. Сейчас Валерий Дубиль занимает руководящую должность в комитете по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Помощником и доверенным лицом Дубиля является Дмитрий Подтуркин, который был советником Богатыревой по закупкам во времена ее работы в Минздраве.

Дубіля звинувачували у відмиванні коштів
Дубиля обвиняли в отмывании средств

Чумак Александр Владимирович

Доверенное лицо Петра Багрия, является совладельцем компании "Интерхим", которая изготавливала препараты, содержащие кодеин, который имеет наркотический эффект. Гослекслужба выступала с заявлением, чтобы немедленно взять под контроль количество препаратов, которые выпускала компания. Потому что из них возможно изготовление наркотиков. Кроме того, он был помощником нардепа Олега Мусия, который саботировал медицинскую реформу.

Багрий Петр Иванович

Президент Ассоциации "Производители лекарств Украины". Человек, чье имя связано со всеми самыми громкими скандалами в государственных закупках лекарств.

Багрій неодноразово потрапляв у скандали з закупівлями ліків
Багрий неоднократно попадал в скандалы с закупками лекарств

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Коррупция Медицинская реформа Министерство здравоохранения Украины Лекарства Медицина
Источник: Здоровье 24
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