У людей, которые бессимптомно болеют коронавирусом, тоже есть повреждения легких

Даже если коронавирусная инфекция COVID-19 протекает без симптомов, она все равно вызывает поражение легких.

Портал Радиологического общества Северной Америки обнародовал результаты исследования японских специалистов, в ходе которого у людей, переболевших COVID-19 без симптомов, были выявлены негативные изменения в состоянии легких.

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Исследователи проанализировали результаты компьютерной томографии пассажиров в возрасте от 25 до 93 лет лайнера Diamond Princess, которые заразились коронавирусом.

У 76 человек болезнь протекала без внешних признаков, то есть у них отсутствовали кашель и одышка, температура тела не поднималась выше 37,5 градуса.

Ученые установили: большая часть бессимптомных пациентов (41 человек) имела поражения легких. У них был обнаружен так называемый "эффект матового стекла", который является маркером воспаления.

Сравнение симптомных и асимптомных случаев показало сходство в участках поражения легочной ткани – COVID-19, как правило, затрагивает левую и правую нижние доли легких. Степень тяжести повреждений у пациентов без признаков болезни ниже, однако их частота примерно одинакова.

Авторы работы резюмировали: даже при бессимптомном течении болезни легким человека наносится вред. Если воспаление в них долго не проходит, может возникать рубцовая ткань, способная стать причиной постоянных трудностей с дыханием уже после выздоровления от инфекции.

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