У людей, которые бессимптомно болеют коронавирусом, тоже есть повреждения легких
Даже если коронавирусная инфекция COVID-19 протекает без симптомов, она все равно вызывает поражение легких.
Портал Радиологического общества Северной Америки обнародовал результаты исследования японских специалистов, в ходе которого у людей, переболевших COVID-19 без симптомов, были выявлены негативные изменения в состоянии легких.
Также на тему: ВОЗ призывает здоровых людей не носить маски: они даже могут навредить
Исследователи проанализировали результаты компьютерной томографии пассажиров в возрасте от 25 до 93 лет лайнера Diamond Princess, которые заразились коронавирусом.
У 76 человек болезнь протекала без внешних признаков, то есть у них отсутствовали кашель и одышка, температура тела не поднималась выше 37,5 градуса.
Ученые установили: большая часть бессимптомных пациентов (41 человек) имела поражения легких. У них был обнаружен так называемый "эффект матового стекла", который является маркером воспаления.
Сравнение симптомных и асимптомных случаев показало сходство в участках поражения легочной ткани – COVID-19, как правило, затрагивает левую и правую нижние доли легких. Степень тяжести повреждений у пациентов без признаков болезни ниже, однако их частота примерно одинакова.
Авторы работы резюмировали: даже при бессимптомном течении болезни легким человека наносится вред. Если воспаление в них долго не проходит, может возникать рубцовая ткань, способная стать причиной постоянных трудностей с дыханием уже после выздоровления от инфекции.
Как правильно мыть руки: смотреть видео
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
В Ровно умер 45-летний врач, у которого подозревали коронавируссегодня , 12:11
-
В Украине подтвердили 1892 случая COVID-19: плюс 224 за суткисегодня , 09:39
-
Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцевсегодня , 09:13
-
COVID-19 в Киеве: заболели уже 335 человексегодня , 12:11
-
Коронавирус в США: антирекордное количество смертей, в Нью-Йорке зараженных больше, чем в Италиисегодня , 09:28
-
Коронавирус в Польше: за сутки умерло рекордное количество людейсегодня , 10:53