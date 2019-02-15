Люди могут заражать тревожностью домашних любимцев

Стресс и тревожность людей может передаваться их домашним питомцам – кошкам.

Это обнаружили исследователи из английского Университета Ноттингем Трент, пишет PhyPost.

Читайте также: Почему у людей ухудшается память: вывод ученых

Ученые опросили более 3 тысяч владельцев кошек в Великобритании. В анкете нужно было заполнить данные о самочувствии человека, так и кота или кошки.

По словам экспертов, характер и настроение человека влияют на взаимодействие с питомцем, и это отражается на психике животного.

Так, люди, которые склонны к невротизму, чаще сообщали о том, что их коты болеют, становятся агрессивными или испытывают страх. Они также заметили, что у них есть или избыточный или недостаточный вес.

А вот уравновешенные хозяева отмечали, что их домашние любимцы имели нормальный вес. В частности, животные не проявляли агрессию или были склонны к тревожному поведению. Люди, считавшие себя открытыми, отмечали, что их котам или кошкам нравится общество.

Ученые планируют сравнить полученные результаты с фактами о здоровье животных.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.