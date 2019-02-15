Люди могут заражать тревожностью домашних любимцев

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Люди могут заражать тревожностью домашних любимцев
Люди могут заражать тревожностью домашних любимцев / unsplash.com

Стресс и тревожность людей может передаваться их домашним питомцам – кошкам.

Это обнаружили исследователи из английского Университета Ноттингем Трент, пишет PhyPost.

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Ученые опросили более 3 тысяч владельцев кошек в Великобритании. В анкете нужно было заполнить данные о самочувствии человека, так и кота или кошки.

По словам экспертов, характер и настроение человека влияют на взаимодействие с питомцем, и это отражается на психике животного.

via GIPHY

Так, люди, которые склонны к невротизму, чаще сообщали о том, что их коты болеют, становятся агрессивными или испытывают страх. Они также заметили, что у них есть или избыточный или недостаточный вес.

А вот уравновешенные хозяева отмечали, что их домашние любимцы имели нормальный вес. В частности, животные не проявляли агрессию или были склонны к тревожному поведению. Люди, считавшие себя открытыми, отмечали, что их котам или кошкам нравится общество.

Ученые планируют сравнить полученные результаты с фактами о здоровье животных.

via GIPHY

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Теги: Мир животных Психология Здоровье Здоровая жизнь Стресс
Источник: 24 Канал
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