Люди с легкой формой коронавируса будут лечиться дома на самоизоляции

Минздрав разработал несколько сценариев реагирования и лечения коронавируса. Они предусматривают привлечение частных медицинских учреждений, перепрофилирование больниц и лечение на дому больных с легкими симптомами.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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По его словам, систему здравоохранения стали готовить, как только заметили распространение болезни в Китае. Это началось в конце января – начале февраля. План был утвержден правительством, создали национальный штаб, оперативный штаб в Минздраве.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. “И мы знали, как будем реагировать на первые случаи коронавируса в Украине. Для этого определили по две госпитальных базы в каждой области и две бригады скорой помощи, которые оснастили необходимым оборудованием. Это было сделано по рекомендациям ВОЗ. Также мы разработали 4 сценария реагирования”.

Ляшко добавил, что сейчас Минздрав переходит на новый этап планирования и перепрофилирования. В качестве примера используют Италию.

Мы понимаем, что 80% людей переболеют легкой формой коронавируса. Поэтому мы будем оказывать помощь амбулаторно и при самоизоляции. Для остальных 20% мы создадим интерактивную карту, которую предоставим диспетчерам, и они будут видеть, в каких заведениях есть свободные места для госпитализации,

– добавил Ляшко

Эти сценарии предусмотрены для разного количества больных коронавирусом. Есть алгоритм действий, когда будет переход из стационарных отделений, когда будут привлекать перепрофилированные заведения. А в случае, если в Украине будет введено чрезвычайное положение, для лечения будут привлекаться частные заведения.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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