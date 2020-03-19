Люди с легкой формой коронавируса будут лечиться дома на самоизоляции
Минздрав разработал несколько сценариев реагирования и лечения коронавируса. Они предусматривают привлечение частных медицинских учреждений, перепрофилирование больниц и лечение на дому больных с легкими симптомами.
Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
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По его словам, систему здравоохранения стали готовить, как только заметили распространение болезни в Китае. Это началось в конце января – начале февраля. План был утвержден правительством, создали национальный штаб, оперативный штаб в Минздраве.
Ляшко добавил, что сейчас Минздрав переходит на новый этап планирования и перепрофилирования. В качестве примера используют Италию.
Мы понимаем, что 80% людей переболеют легкой формой коронавируса. Поэтому мы будем оказывать помощь амбулаторно и при самоизоляции. Для остальных 20% мы создадим интерактивную карту, которую предоставим диспетчерам, и они будут видеть, в каких заведениях есть свободные места для госпитализации,
– добавил Ляшко
Эти сценарии предусмотрены для разного количества больных коронавирусом. Есть алгоритм действий, когда будет переход из стационарных отделений, когда будут привлекать перепрофилированные заведения. А в случае, если в Украине будет введено чрезвычайное положение, для лечения будут привлекаться частные заведения.
Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала
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