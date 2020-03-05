Люди с прививкой от кори не болеют коронавирусом, – Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что те люди, которые имеют прививки от кори, имеют меньше шансов заразиться новым видом коронавируса Covid-19.
Об этом Данилов рассказал в интервью "Украинскому радио".
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По его словам, подавляющее большинство больных коронавирусом – это люди пожилого возраста (около 80 лет).
"Люди, которые получили прививки от кори, почти не болеют", – считает Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что не стоит создавать панические настроения из-за коронавируса. Данилов добавил, что, например, обычным гриппом болеет гораздо больше людей.
"Более того, от обычного гриппа и погибает больше людей, чем от коронавируса, ежегодно это около 650 тысяч", – добавил он.
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