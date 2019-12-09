Люди уже разбегаются из Минздрава, – Литовченко рассказала, кто еще покидает министерство
Ирина Литовченко подтвердила то, что все десять человек из директората покидают свои должности. Из всей команды остается лишь 5 специалистов, для которых это или первое место работы, или девушки, которые через несколько месяцев идут в декрет.
Некоторые уходят, но не однообразно, а переводятся в другие министерства, рассказала Ирина Литовченко во время интервью УП Жизнь.
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Кто уже ушел из Министерства здравоохранения
Уже известно, что из директората медицинских услуг единодушно ушла группа электронной медицины. В eHealth осталась лишь одна девушка, которая будет переходить в другое ведомство. То есть вместо 4 человек будет 0.
К тому же, ушла руководитель экспертной группы вторичной и третичной помощи, которая должна была в апреле запускать реформу.
По словам Ирины Литовченко, все они ушли из-за несовпадения ценностей с новым руководством, а также из-за того, что в Минздраве стало невозможно работать. Литовченко считает, что в конце концов министерство покинут до половины людей.
“Но это история не о количестве – сколько уходит, а о тех, кто уходит. Если уходят ключевые люди – директора, руководители экспертных групп, те, кто вели процессы... Иногда достаточно, чтобы ушел один человек, чтобы процесс остановился. К сожалению.
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