Люди важнее всего: Емец прокомментировал свою отставку с должности главы Минздрава

Экс-министр здравоохранения Илья Емец прокомментировал свою отставку. Он сказал, что принял решение Верховной Рады и призвал украинцев сплотиться вокруг проблемы распространения COVID-19.

Слова Емца в связи с отставкой обнародовала пресс-служба Минздрава в своем телеграмм-канале.

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Экс-министр сказал, что в дальнейшем сосредоточит свои усилия на спасении человеческих жизней как профессиональный врач и руководитель медицинского учреждения.

Емец также призвал политиков и депутатов прекратить политические распри перед угрозой распространения коронавируса.

С первого дня на должности я предупреждал о серьезности угрозы от COVID-19. Сегодня, я надеюсь, эту угрозу полностью осознали все, как представители власти, так и простые люди,

– призвал врач.

Что известно об отставке Ильи Емца