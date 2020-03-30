24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Люди важнее всего: Емец прокомментировал свою отставку с должности главы Минздрава

- Читати новину українською
Илья Емец обратился к гражданам по поводу своей отставки / Минздрав

Экс-министр здравоохранения Илья Емец прокомментировал свою отставку. Он сказал, что принял решение Верховной Рады и призвал украинцев сплотиться вокруг проблемы распространения COVID-19.

Слова Емца в связи с отставкой обнародовала пресс-служба Минздрава в своем телеграмм-канале.

К теме Емец обвинил в своей отставке Ульяну Супрун

Экс-министр сказал, что в дальнейшем сосредоточит свои усилия на спасении человеческих жизней как профессиональный врач и руководитель медицинского учреждения.

Емец также призвал политиков и депутатов прекратить политические распри перед угрозой распространения коронавируса.

С первого дня на должности я предупреждал о серьезности угрозы от COVID-19. Сегодня, я надеюсь, эту угрозу полностью осознали все, как представители власти, так и простые люди,
– призвал врач.

Что известно об отставке Ильи Емца

  • 30 марта Илью Емца отправили в отставку, сняв его с должности министра здравоохранения. На его место депутаты со второй попытки назначили Максима Степанова.
  • Бывший глава Минздрава Илья Емец считает, что причиной его отставки стала бывшая глава министерства Ульяна Супрун. "Как специалист" он считает, что из-за реформ Супрун оказание помощи стационарного уровня станет невозможным.
  • Ульяна Супрун ранее обвиняла Емца в том, что он во время пандемии блокировал медзакупки в собственных интересах. По ее словам, руководитель медицинских закупок Украины отказывался брать на должность заместителя генерального директора "доверенное лицо" Емца.

 

Теги: Новости политики Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Илья Емец Здоровье Медицина
Комментарии

Читайте также

сегодня , 14:11 Это только начало, – инфекционист сказал, сколько на самом деле больных COVID-19 в Украине
Лікування 9871
сегодня , 17:40 На Винниччине онколог заболел коронавирусом и продолжал принимать пациентов
Лікування 12613
сегодня , 16:38 Внеочередное заседание Рады: онлайн-трансляция
Новини України 28421
сегодня , 16:57 Рада одобрила "антиколомойский" законопроект: что он предусматривает
Новини України 23948
сегодня , 11:19 Рейс из Вьетнама: на самоизоляцию пошли все, у кого-то сдали нервы из-за слухов об обсервации
Новини України 26328
сегодня , 11:11 Коронавирус в Украине: заразились 480 человек
Лікування 144528
сегодня , 14:17 Новые случаи COVID-19 на Тернопольщине: заболел младенец
Лікування 23280
сегодня , 12:20 Коронавирус в России: зафиксированы более 1 800 больных
Лікування 125938
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 13:50 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
29 марта 21:30 Как выдержать карантин в одиночестве: практические советы психолога
Євгенія Мазур
28 марта 07:30 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька
27 марта 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
27 марта 00:12 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
Олександр Бевза

Новости
Больше новостей
Залиште відгук