Люди важнее всего: Емец прокомментировал свою отставку с должности главы Минздрава
Экс-министр здравоохранения Илья Емец прокомментировал свою отставку. Он сказал, что принял решение Верховной Рады и призвал украинцев сплотиться вокруг проблемы распространения COVID-19.
Слова Емца в связи с отставкой обнародовала пресс-служба Минздрава в своем телеграмм-канале.
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Экс-министр сказал, что в дальнейшем сосредоточит свои усилия на спасении человеческих жизней как профессиональный врач и руководитель медицинского учреждения.
Емец также призвал политиков и депутатов прекратить политические распри перед угрозой распространения коронавируса.
С первого дня на должности я предупреждал о серьезности угрозы от COVID-19. Сегодня, я надеюсь, эту угрозу полностью осознали все, как представители власти, так и простые люди,
– призвал врач.
Что известно об отставке Ильи Емца
- 30 марта Илью Емца отправили в отставку, сняв его с должности министра здравоохранения. На его место депутаты со второй попытки назначили Максима Степанова.
- Бывший глава Минздрава Илья Емец считает, что причиной его отставки стала бывшая глава министерства Ульяна Супрун. "Как специалист" он считает, что из-за реформ Супрун оказание помощи стационарного уровня станет невозможным.
- Ульяна Супрун ранее обвиняла Емца в том, что он во время пандемии блокировал медзакупки в собственных интересах. По ее словам, руководитель медицинских закупок Украины отказывался брать на должность заместителя генерального директора "доверенное лицо" Емца.
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