Люди, вынужденные работать дома во время карантина, имеют больше проблем со сном и алкоголем
Ученые исследовали то, что люди, которые вынуждены работать дома во время коронавирусного карантина, употребляют больше алкоголя, меньше здоровой пищи и имеют проблемы со сном.
Об этом пишет издание Daily Mail. Так, более половины опрошенных в исследовании сообщили, что испытывают новые боли, особенно в области шеи, плеч и спины, по сравнению со своим нормальным физическим состоянием.
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Также издание пишет, что в период карантина люди стали меньше заниматься физическими упражнениями и придерживаться здоровой диеты.
Также, как говорится в социсследовании "Рейтинг", у молодежи стала чаще проявляться депрессия, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Результаты опроса... зафиксировали наличие у респондентов признаков депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройств сна. Сравнивая результаты опросов двух волн (И волна – 27-28.03, II волна – 3-4.04) заметен незначительный рост тревожности, усталости и бессонницы. Уровень депрессии и паники остались на том же уровне. В целом, уровень негативных эмоциональных состояний украинцев во время карантина и их динамика пока не вызывает беспокойства", – говорится в пресс-релизе "Рейтинга".
Рост негативных эмоциональных состояний зафиксирован у представителей возрастных категорий 18-29 и 30-39 лет.
Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала
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