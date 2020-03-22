Людям, которые не имеют признаков заболевания, проводить диагностику не нужно, – Комиссаренко

В Украине с каждым днем растет количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Частные больницы предлагают всем желающим платно провести экспресс-тесты на выявление Covid-19. Цена такой процедуры составляет от 750 до 1400 гривен. Впрочем, в Минздраве заявили, что не могут подтвердить правдивость таких результатов.

Председатель комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО Сергей Комиссаренко в прямом эфире 24 канала отметил, что диагностика заболевания является крайне важной. Однако необходимо понимать, что правдивость результатов зависит от качества диагностики.

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Он пояснил:

Если полученный результат будет ложноположительный, то людей могут обвинить в том, что они являются носителями вирусов, но их у них не будет;

Если результат будет неправильно отрицательный, то людям скажут, что у них нет вируса, но они все-таки будут его распространять.

По словам эксперта, частные компании не могут гарантировать качество диагностики.

Мне даже стыдно говорить, что за это просят деньги. В любых других странах, от Сингапура до стран Европы, это все проводится бесплатно,

– отметил Сергей Комиссаренко.

Он отметил, если частные фирмы готовы за свой счет, в виде благотворительной помощи, проводить диагностику, то это возможно только в случае подтверждения качества этой процедуры.

Людям, которые не имеют признаков заболевания, проводить диагностику не требуется. В том случае, когда у них есть признаки ОРВИ, это может быть и коронавирус Covid-19 или другие, которые вызывают острые респираторные заболевания, также это может быть обычный грипп. В таком случае диагностику проводить нужно,

– пояснил Сергей Комиссаренко.

Председатель комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО рассказал, что Минздрав Украины постоянно закупает тест-системы из различных источников. Первые были из Германии, сейчас в Украине в НАН Украины, в частности, в Институте молекулярной биологии и генетики, которые занимаются этими проблемами, сделан современный высокочувствительный диагностикум.

Его проверили: образцы одного человека параллельно отправили в Лондон, где было подтверждено, что это был положительный результат. Таким образом мы можем быть уверены, что этот диагностикум работает,

– отметил эксперт.

Сергей Комиссаренко добавил, что он расположен в Институте молекулярной биологии и генетики, но они будут передавать это в Центр общественного здоровья – новой структуре, которая расположена там, где когда-то была Санэпидемстанция.

17 марта был введен режим чрезвычайной ситуации в Черновицкой и Житомирской областях. 18 марта – в Киевской. Также президент Украины и премьер-министр говорили о перспективе введения чрезвычайной ситуации на всей территории государства.

По словам Сергея Комиссаренко, это зависит только от правительства, президента, парламента. Ограничения, связанные с введением чрезвычайной ситуации, прописаны в законах Украины.

Если мы увидим, что инфекция распространяется намного быстрее, может быть, есть смысл вводить чрезвычайную ситуацию,

– отметил председатель комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО.

В каких странах уже ввели чрезвычайное положение?Сейчас режим чрезвычайного положения ввели в Италии, Словакии, Чехии, Исландии, Эстонии, Испании, Румынии, Сербии, Латвии, Болгарии, Швейцарии, Казахстане, США и Молдове.



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