Людям, которые согласятся добровольно заразиться гриппом, заплатят кругленькую сумму

Ученые из Университета Сент-Луиса в Миссури предлагают более 3000 долларов людям, которые согласятся заболеть гриппом. Всего в команду испытателей набирают 80 здоровых лиц в возрасте от 18 до 49 лет.

Согласитесь ли вы получить деньги за заражение гриппом? Именно с таким предложением к потенциальным добровольцам обратились исследователи из нескольких университетов США, которые надеются, что предложенный гонорар в 3 310 долларов поможет отыскать желающих.

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Команда исследователей хочет понять, что происходит с человеком, когда он заболевает гриппом, и как наш организм контролирует эту инфекцию. По крайней мере, такая информация в пресс-релизе. В Америке, где смертность от гриппа в период эпидемий составляет десятки тысяч людей, это особенно актуально. В последние годы в этой стране прослеживается и пик детской смертности.



3 310 долларов за грипп

В целом, авторы исследования хотят найти 80 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 49 лет, за которыми будут наблюдать в течение 4 месяцев. Всех инфицируют с помощью назального спрея одним из распространенных штаммов вируса Н1N11. При этом в специальном кампусе они будут находиться 10 дней, за что им будут выплачивать по 300 в день.

В течении этого времени исследователи будут брать у них анализы крови, а также слизи из носа и горла до и после заражения. Естественно, что наибольший интерес для исследователей представляет развитие симптомов гриппа, включая жар, мышечные боли и слабость.

После того, как добровольцев выпишут, они должны вернуться в клинику еще три раза, чтобы сдать анализы крови, а также снова образцы слизи. От них также ожидается один телефонный звонок. За каждый визит дополнительно заплатят по 75 долларов, а за телефонный звонок – 10. При этом добровольцы должны проживать не более чем в 350 км от места проведения эксперимента.

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