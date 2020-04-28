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Люксембург за месяц протестирует всех граждан на COVID-19

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Люксембург за месяц протестирует всех граждан на COVID-19

Люксембург вводит общенациональное тестирование на коронавирус. Тестировать граждан начнут 19 мая и ожидают, что завершат процесс массового тестирования уже через месяц.

Проверять местных жителей будут на 17 специально развернутых медицинских станциях, сообщает Интерфакс-Украина.

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В день планируют проводить по 20 тысяч тестов.

Население Люксембурга насчитывает около 600 тысяч жителей.

Важно! За время пандемии коронавируса в стране обнаружили 3,7 тысячи случаев заболевания, 88 человек умерли.

К слову, в Украине возможно массовое тестирование населения на антитела к коронавирусу, то есть выявление людей, которые уже переболели COVID-19 и имеют определенный иммунитет к инфекции. Так, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что вскоре в стране могут начать массовую ИФА-диагностику населения на наличие антител к коронавирусной инфекции.

 

Як відрізняються тести на коронавірус
Как отличаются тесты на коронавирус / инфографика 24 канал

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Люксембург Медицина Здоровье Лечение
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