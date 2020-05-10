Локальная вспышка COVID-19 в провинции Китая: более 100 человек больны

За последние сутки еще 11 жителей провинции Цзилинь заболели коронавирусом. Всего в провинции на северо-востоке Китая COVID-19 подтвердили в 105 человек.

По данным провинциального комитета по делам здравоохранения, заболевание коронавирусом подтвердили в 11 жителей провинции Цзилинь. Об этом сообщает издание "Синьхуа".

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Кроме того, в провинции Цзилинь зафиксировали 19 случаев заболевания COVID-19, которые были завезены из-за заграницы. Ранее уже сообщалось, что в китайском городе Ухань впервые с начала апреля зафиксирован новый случай заражения коронавирусом.

В китайской национальной комиссии по охране здоровья признали недостатки в реагировании системы здравоохранения на вспышку коронавируса. Представитель ведомства заявил, что Китай реформирует систему профилактики и борьбы с заболеваниями.

Провинция Цзилинь, где зафиксировали вспышку коронавируса: смотрите карту

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