На этой неделе исследователи из Имперского колледжа Лондона начнут клинические испытания вакцины против коронавирусной болезни на 300 добровольцах в возрасте от 18 до 70 лет.

Каждый участник исследования получит две дозы вакцины. Об этом пишет издание The Guardian.

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В случае положительной иммунной реакции на вакцину в клинических испытаниях примут участие еще 6 тысяч человек.

Отмечается, что вакцина не является ослабленной формой коронавирусной инфекции COVID-19, а состоит из синтетических цепочек генетического кода материала Sars-CoV-2.

Во время клинических испытаний вакцины на животных была подтверждена безопасность ее использования и выявлены обнадеживающие признаки эффективного иммунного реагирования.

Добавим, что в Украине вакцину от коронавируса не разрабатывают. Президент Владимир Зеленский поставил задачу усилить переговоры о сотрудничестве в приобретении вакцины против COVID-19, когда ее изготовят.