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Лопинавир/Ритонавир и Арбидол – неэффективны против коронавируса: исследования

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Лопинавир, Ритонавир и Арбидол – противовирусные препараты, которые применяют в лечении COVID-19, похоже, не являются эффективными. Ни один препарат не улучшает клинический результат пациентов, которых госпитализируют с легким и средним уровнем заболевания.

Полученные результаты опубликовал медицинский журнал Cell Press, пишет EurekAlert.

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Ни Лопинавир/Ритонавир, ни Арбидол не могут принести пользы для пациентов с COVID-19, а наоборот могут вызвать определенные побочные эффекты,
– говорит соавтор исследования доктор Ли, вице-директор Центра инфекционных болезней в Гуанчжоу, Китай.

Исследователи решили изучить Лопинавир, Ритонавир и Арбидол, поскольку противовирусные препараты были выбраны кандидатами для лечения COVID-19 в руководстве, выданном 19 февраля 2020 года Национальной комиссией здравоохранения Китая на основе клеточных тестов in vitro (то есть в пробирке) и предыдущих клинических данные от ОРВИ.


Эффективного лечения коронавирусной инфекции до сих пор нет / Фото AFP

В исследовании участвовали 86 пациентов с легким и средним уровнем COVID-19.

  • Первая группа из 34 пациентов получала препарат Лопинавир/Ритонавир;
  • Вторая группа из 35 больных принимала Арбидол;
  • Третья исследовательская группа из 17 больных не получали никаких противовирусных препаратов.

Все три группы показали схожие результаты через 7 и 14 дней, без разницы между группами в темпах снижения температуры, уменьшения кашля или улучшении КТ грудной клетки.

У пациентов обеих групп, которые принимали препараты наблюдали побочные действия, такие как диарея, тошнота и потеря аппетита в течение периода наблюдения, тогда как у контрольной группы не обнаружили никаких очевидных побочных явлений.

Наши выводы свидетельствуют о том, что перед тем, как использовать эти препараты, нужно взвесить риски и потребность в них,
– отметил исследователь Ли.

Исследователи должны продолжать работать над поиском действительно эффективной противовирусной схемы против COVID-19, но в то же время любые выводы относительно антивирусных режимов требуют строгих и научных клинических испытаний и соответствующей осторожности.


Течение коронавируса / Инфографика 24 Канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Лечение Здоровье Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 исследования Лекарства Медицина
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