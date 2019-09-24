Лучше пусть вспотеет, чем замерзнет: какие условия комфортны для малыша

Часто мамы и бабушки волнуются, чтобы ребенок не замерз, надевают на него две кофточки или несколько пар носков. Однако, правило "пусть лучше вспотеет, чем замерзнет" – не совсем правильное.

Наоборот, перегреть малыша намного проще. К тому же, такое состояние опасно для самочувствия и здоровья малыша. Признаки перегрева: малыш вялый, сонливый, потный, кожа под подгузником красная, повышенная температура тела, появление потницы.

Читайте также: Из-за ошибок родителей дети часто болеют

Оказывается, у малышей есть бурый жир, который защищает от резкого переохлаждения. Поэтому оптимальные условия для новорожденного – 18-20 градусов тепла (для старших детей) и это без шапочек, носочков и теплых вещей.

Младенцы на самом деле не терпят к холод, поэтому о том, что он замерз – вы услышите!

Холодные ручки/ножки/носик – значит замерз?

Нет, отнюдь! Такой признак свидетельствует о хорошей адаптации ребенка к окружающей среде, поэтому с облегчением снимите ту пару шерстяных носочков, которые натянула на ребенка бабушка.



Ребенку должно быть комфортно, не жарко

Чтобы быть спокойным – проверяем место под затылком: если не холодный, значит ребенок не замерз.

Раньше считали, что комфортные условия для малыша это – 25-27 градусов тепла. Однако, это уже очень сухой воздух, что в результате провоцирует пересушивание кожи и слизистых, нарушая их защитные свойства.

Чтобы потом не покупать небулайзер (ингалятор), лучше купить увлажнитель воздуха.



Увлажнитель воздуха контролирует качество воздуха, которым дышит малыш

Также рекомендуется частая влажная уборка и обязательное проветривание комнаты.

Особенно важный момент увлажнения, когда начинается отопительный сезон. Не нужно бояться сквозняков и держать все окна закрыты, потому что в доме младенец или дети.

Наоборот, в комнате, которая редко проветривается – пониженно содержание кислорода, а также накапливается пыль и болезнетворные микроорганизмы, что увеличивает риск аллергических реакций и шансы заболеть.

Запомните, привычка к холоду – это приобретенное, и вы не всегда сможете обеспечить малышу "тепличные условия".

Будет и сад, который плохо отапливается, и обучение в холодных классах, а для организма малыша, который привык к +25, это будет стрессом и раздражителем постоянных болезней.

Поэтому, чтобы потом не лечить, позаботьтесь о здоровье малышей с первых дней жизни.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.