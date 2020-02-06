"Лучше умереть дома": исповедь женщины, которая не может выехать из Уханя

33-летняя жительница эпицентра нового вида коронавируса Уханя Ван Вэньцзюнь рассказала, как она и ее семья остались в закрытом городе и о том, что врачи не имеют возможности помочь всем больным.

Об этом Ван рассказала изданию BBC. Так, семья женщины не может покинуть город Ухань с 23 января после объявления в нем карантина и запрета на въезд и выезд.

Читайте также: Умер врач, которого хотели арестовать за предупреждение о коронавирусе

С начала эпидемии от коронавируса умер дядя Вэньцзюнь, отец в критическом состоянии, а у мамы и тети появились симптомы смертельной пневмонии.

Врачи отказываются принимать больных в Ухане

"Мой брат тоже стал кашлять, ему трудно дышать. У отца высокая температура, его лихорадит... Температура поднялась до 39,3 градусов. Он постоянно кашляет, и ему тоже трудно дышать. Мы достали ему кислородный аппарат, и сейчас он пользуется этим аппаратом круглосуточно", – рассказала китаянка.

По ее словам, отец не может лечь в больницу, потому что ему не могут официально поставить диагноз из-за нехватки оборудования для тестов. Мама и тетя женщины, несмотря на собственные проблемы со здоровьем, каждый день ходят в больницу и надеются найти место для мужчины, однако все медицинские учреждения отказываются его принимать.



По словам Ван Вэньцзюнь, в Ухане нет возможности помочь всем больным / Getty Images

В карантинный пункт берут больных лишь со слабо выраженными симптомами

Ван вспомнила, как отца ее подруги не пустили в карантинный пункт, потому что у него была слишком высокая температура. Женщина сказала, что в карантин берут только на первых стадиях болезни и тогда, когда заболевание находится в инкубационной стадии. Как она сообщила, в карантинных пунктах предоставляются лишь базовые удобства и нет возможности оказывать квалифицированную медицинскую помощь тяжелобольным. Дядя Ван умер в одном из таких карантинных пунктов, где его ни разу не осмотрел врач.

Отец и дядя отправились в карантинный пункт. Сначала мы все думали, что это как бы больница, но оказалось, что это просто отель. Там не было ни медсестер, ни врачей, а также не было отопления. Они пришли туда после обеда, но покормили их только вечером, холодными закусками. Мой дядя был уже тяжело болен, и начинал терять сознание. В 6:30 утра папа пошел его навестить, но к тому времени дядя уже умер,

– вспомнила Вэньцзюнь.

Китаянка подтвердила то, что на территории строятся новые больницы. Однако, по ее словам, они предназначены для тех людей, которые уже находятся в переполненных госпиталях, а не для таких, как ее семья.

Ван добавила, что если бы она знала о том, что с 23 января Ухань будет закрытым городом, она бы вывезла всю семью. Женщина подчеркнула, что ресурсов в городе не хватает, зараженных очень много, а люди не знают, чего им ожидать.

Нам страшно, мы не знаем, что будет дальше. Если бы мы оказались в другом месте, у нас хотя бы была надежда. Я не могу сказать, правильно ли мы поступили, прислушавшись к указаниям власти, которые говорили оставаться в городе. Но, я считаю, смерть моего дяди – ответ на этот вопрос,

– сказала она.

Что нужно знать о коронавирусе 2019-nCoV:

От коронавируса умерли 565 человек по состоянию на 6 февраля. Всего по миру инфицировано более 28 274 человек.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.