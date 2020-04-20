Лучшие фильмы на вечер: список комедий и драм, которые не дадут скучать

Во время карантина многие украинцы пересмотрели киноленты, на которые в обыденной жизни не хватало времени. Комедии, триллеры или драмы – выбор, конечно же, зависел от предпочтений киномана. Какие фильмы вы могли не видеть и что советуют посмотреть отечественные звезды – узнавайте в нашей подборке.

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Киновечера дома: советы от звезд

Видимо, представители отечественного шоу-бизнеса еще никогда так слаженно не работали, как в условиях карантина. Все они присоединились к своеобразной инициативе и до сих пор активно поддерживают поклонников, которые находятся в самоизоляции. Артисты не только публично призывают оставаться дома, но и придумывают для подписчиков своих блогов интересные развлечения.

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В частности, украинские звезды едва ли не ежедневно проводят онлайн-трансляции, во время которых позволяют больше узнать их. Кроме этого, существует практика проведения концертов, тренировок или фэшн-обзоров в сети. И особое место занимают советы по выбору фильмов, ведь артисты, как и миллионы украинцев, на самоизоляции пересматривают новые и уже известные киноленты.

Так, знаменитая прима-балерина Екатерина Кухар подобрала список фильмов, которые достойны вашего внимания. В список любимых лент харизматичной украинки вошли не только комедии, но и боевики и драмы. В частности, Екатерина Кухар рекомендует посмотреть:

"Грязные танцы"

"Заражение"

"Джентльмены"

"Унесенные ветром"

"Дьявол носит Prada"

"Мистер и миссис Смит"

"Осень в Нью-Йорке"

"Опасная игра Слоун"

"Преданная"

"Лекарь: ученик Авиценны"

"Охранник для киллера"

"Почему он?"

"1+1"

"Аватар"

"Шесть дней, семь ночей"

"Красный воробей"

"Загадочная история Бенджамина Баттона"

"Я люблю Люси"



Список фильмов от Екатерины Кухар / 1plus1

А вот Джамала решила подобрать для поклонников особые киноленты для вечера.

Эти фильмы основаны на реальных событиях. Все они о справедливости и о том, что время расставляет все на свои места,

– анонсировала она.

Итак, в список Джамалы вошли:

"Офицер и шпион"

"Дело Ричарда Джуэлла"

"Аутсайдеры"



Джамала подобрала фильмы для идеального карантинного вечера / Instagram / @jamalajaaa

Не забыла о своих поклонниках и телеведущая Катя Осадчая. Еще в первые дни карантина она рассказала в сети лайфхаки, чем стоит заняться дома и обнародовала список фильмов, которые удивят ее подписчиков. Удивят тем, что в списке есть разные жанры, поэтому каждый киноман найдет в советах Осадчей идеальный фильм на вечер. Какой именно – конечно, выбирать вам:

мюзикл "Рокетмен"

"Рокетмен" фильмы "паразиты", "Щегол", "Прекрасная эпоха"

"паразиты", "Щегол", "Прекрасная эпоха" кино на кулинарную тему "Повар на колесах", "Шеф", "Повар для президента", "Пряности и страсти", "Джули и Джулия"

"Повар на колесах", "Шеф", "Повар для президента", "Пряности и страсти", "Джули и Джулия" романтические комедии и драмы "Отпуск по обмену", "Вечное сияние чистого разума", "Книжный клуб", "Старый Новый год", "Один день", "Реальная любовь", "Правило виноделов", "Свет в океане"



Катя Осадчая посоветовала фильмы для просмотра / Instagram / @kosadcha

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Кроме этого, советами по выбору фильма поделилась и Настя Каменских. Артистка выделила такие киноленты:

"Бойфренд из будущего"

"Невероятная жизнь Уолтера Митти"

"В погоне за счастьем"

"Трасса 60"

И этим Настя Каменских не ограничилась. С Потапом она записала курьезный ролик, показав процесс выбора фильма на вечер.

И если в вашей карантинной жизни не хватает страсти, на помощь пришла певица Оля Цибульская. Она назвала 5 фильмов, после которых хочется жить и любить.

Здесь все, о чем ты всегда тайно мечтала, возможно, даже того не подозревая. Сплошной кайф. Люди, места, эмоции, одежда и еда, слова и взгляды, – анонсировала артистка.

Оля Цибульская посоветовала пересмотреть:

"Вики Кристина Барселона"

"Секс в большом городе"

"Завтрак у Тиффани"

"Грязные танцы"

"Ветчина, ветчина"



Оля Цибульская назвала 5 фильмов, которые разожгут страсть / Instagram / @cybulskaya

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Что посмотреть на карантине: советы зрителей

И если в богатом списке фильмов от звезд вы не нашли чего-то нового и интересного, журналисты LifeStyle 24 ознакомились с мнением зрителей во всем мире. А чтобы самые взыскательные киноманы смогли таки найти идеальную киноленту на вечер, которой еще до сих пор не видели, мы принимали во внимание новинки за последние 10 лет, которые, надеемся, вас не разочаруют.

Комедии

Не успели увидеть в кинотеатрах "Хищные птички (и фантастическая Харли Квин)", тогда воспользуйтесь возможностью посмотреть киноленту онлайн. Как супергеройский фильм он вас может не впечатлить, а вот как комедия – развеселит точно.

Смотрите трейлер фильма "Хищные птички": видео

Прекрасные отзывы после проката получила украинская комедия "Мої думки тихі". Здесь все прекрасно: тонкий юмор, взаимоотношения между мамой и сыном и, конечно же, интересный сюжет. Фильм вышел в онлайн-прокат, поэтому все киноманы имеют возможность просмотреть его, не выходя из дома.

Смотрите трейлер к комедии "Мої думки тихі": видео

"Красавица на всю голову" поможет зрителям по-другому посмотреть на стандарты красоты. Однако перед просмотром фильма следует готовиться к тому, что вы увидите типичный американский юмор.

Смотрите трейлер к фильму "Красотка на всю голову": видео

Если вы не можете сойтись со второй половинкой на выборе фильма на вечер, тогда "Телохранитель киллера" станет отличным выбором. Кинолента соединила юмор, экшн и историю любви. К тому же, в фильме сыграли непревзойденные Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон и Сальма Хайек, что тоже не может не привлекать внимание.

Смотрите трейлер к фильму "Телохранитель для киллера": видео

А если вам хочется расслабиться и посмотреть киноленту, которая не требует размышлений – обратите внимание на фильм "Снова дома". По сюжету, молодая мама трех детей только на день рождения позволяет себе развлечения. И однажды на празднике она знакомится с тремя мужчинами, которые поселяются в ее доме. К чему это приведет – узнаете в комедии "Снова дома".

Смотрите трейлер к комедии "Снова дома": видео

Если же есть настроение посмотреть замечательную романтическую комедию, начните с "Плюс один". Фильм расскажет историю двух друзей, которые в один переломный момент становятся парой. А влюбиться им помогли свадьба родственников и знакомых.

Смотрите трейлер к фильму "Плюс один": видео

Еще одна романтическая комедия, которая покорит вас стилем, – "Безумно богатые азиаты". Здесь зрители смогут увидеть современную историю Золушки, которая и не знала, что ее жених – один из самых богатых парней Сингапура. Но примут ли родственники парня невестку из простой семьи?

Смотрите трейлер к фильму "Безумно богатые азиаты": видео

А вот комедия "Подстава" покажет обычные офисные будни, когда шефы требуют от своих подчиненных работать сверхурочно. Что же делать двум секретарям, как не объединиться в одну команду? Они делают все для того, чтобы их руководители влюбились друг в друга. Однако что-то в плане может пойти не так.



Фильм "Подстава" / Netflix

Семейные фильмы

Многие родители убеждены, что найти киноленту, которую можно посмотреть с детьми – нереально. Можем доказать обратное. Существует десятки качественных экранизаций сказок или известных историй – "Хроники Рождества", "Красавица и Чудовище", "Король Лев", "Паддингтон", "Гарри Поттер" или "Хранитель времени". Однако мы бы рекомендовали посмотреть фильм "Алладин", который вышел на экраны в 2019 году. В нем Гай Ричи мастерски соединил экшн с романтической и сказочной историей.

Смотрите трейлер к фильму "Алладин": видео

Еще одной замечательной кинолентой, которая непременно понравится взрослым и детям, есть фильм "Жизнь и цель собаки". По сюжету, домашний любимец проживает несколько жизней и пытается понять, для чего он создан. Забавные ситуации и размышления собаки не оставят равнодушными никого. Также рекомендуем просмотреть киноленту "Глазами собаки".

Смотрите трейлер к фильму "Жизнь и цель собаки": видео

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Биографические фильмы

Если же вы не являетесь любителем комедий и предпочитаете биографическим или историческим фильмам, в Голливуде также позаботились, чтобы вы не остались без замечательной киноленты на вечер. Безумную популярность приобрели истории о знаменитых музыкантах – "Богемская рапсодия" и "Рокетмен". Фильмы рассказывают о легендарной группе The Queen и Элтоне Джоне. В то время, когда ими восхищался весь мир, музыканты переживали не простые испытания судьбы.



"Богемская рапсодия" / YouTube

Прекрасным историческим фильмом 2015 года является "Женщина в золотом". Кинолента расскажет о знаменитой картине Густава Климта, которая после нападения нацистов на один с имений Австрии, попадает в музей. Однако находится настоящая владелица полотна, не намерена отступать из-за беспощадной бюрократии и препятствия правительству. Мария Альтман расскажет свою историю, которая не оставит никого равнодушным.

Смотрите трейлер к фильму "Женщина в золотом": видео

И если вы увлекаетесь королевскими семьями, советуем посмотреть легкий и интересный фильм "Король говорит!" 2011 года. Кинолента расскажет реальную историю британского герцога Георга VI, который готовился возглавить монархию. И главной его проблемой была боязнь выступать перед публикой. Чтобы преодолеть страхи, он решается на нетрадиционные методы терапии.



"Король говорит!" / Кадр из фильма

Что же будет с фильмами, которые должны выйти в 2020-м?

Конечно, пандемия коронавируса существенно повлияла на киноиндустрию. Создатели рейтинговых кинолент, в частности "Миссия невыполнима 7", "Бэтмен" или проектов Marvel, вынуждены были приостановить работу над созданием долгожданных фильмов. Поэтому премьеры будут происходить с существенным опозданием.

Кроме этого, представители фильмов, которые должны были выйти на экраны уже в марте и апреле 2020 года, постепенно объявляют новые даты выхода. Единственное, что может сейчас спасти Голливуд от миллиардных убытков – это открытие онлайн-кинотеатров. Однако эта идея, видимо, не совсем нравится представителям киноиндустрии, ведь они не спешат отдавать свои творения для лицензированных просмотров в сети. На это может быть немало причин. Мы же с нетерпением ожидаем, когда пандемия коронавируса пойдет на спад и кинотеатры возобновят свою работу в каждом городе.

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