Луцкие медики взорвали сеть зажигательным антикоронавирусным танцем: видео
Медицинские работники Луцкого центра первичной медицинской помощи поразили сеть антикоронавирусным танцем. Они выполнили его прямо на работе.
Медики пообіцяли затанцювати ще раз, коли закінчиться пандемія.
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Працівники медичного центру танцювали одягнуті у захисні костюми. Також мали рукавиці та медичні маски. Вони танцюють у різних приміщеннях центру. Вони зазначили, що з огляду на карантинні заходи кількість медиків в кадрі обмежена.
Після завершення карантину, пов'язаного з COVID-19, очікується повнометражний кліп за участю 19-DIVOC,
– написали на фейсбук-сторінці центру.
Звернуть увагу! У Луцьку медики, які проводили розтин померлого гінеколога Ореста Тимчака, заразилися на COVID-19. Персоналу провели тестування одразу після процедури. Від початку спалаху на Волині смертоносну недугу діагностували у 12 медпрацівників.
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