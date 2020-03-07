Lufthansa отменяет половину рейсов из-за коронавируса

Немецкая авиакомпания Lufthansa анонсировала, что отменяет половину рейсов из-за эпидемии нового вида коронавируса, который распространился по миру из китайского города Ухань.

Об этом говорится на странице Lufthansa в твиттере. Компания, в которую входят Swiss International Air Lines и Austrian Airlines, рассматривает возможность временного ограничения работы самолетов Airbus A380 Superjumbo из своего авиапарка во Франкфурте и Мюнхене. Перевозчик сократит до половины свои полеты с апреля.

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Такое решение связано с сокращением спроса на авиабилеты из-за эпидемии коронавируса. Глава Lufthansa Карстен Шпор отметил, что перелеты пустых самолетов – это экологически и экономически бессмысленно.

"В последние дни в Lufthansa Group наблюдалось резкое сокращение заказов и многочисленные отмены рейсов из-за распространения вируса Covid-19. Сейчас это задело все зоны движения", – говорится в источнике.

Lufthansa Group plans to reduce flight programme by up to 50 per cent. Temporary decommissioning of all A380s under consideration. https://t.co/2X8m7I9ENh pic.twitter.com/bzn9FyUxc4 — Lufthansa News (@lufthansaNews) March 6, 2020

"Wir brauchen eine gezielte Aussetzung der aktuellen Slot-Regelung, damit Fluggesellschaften nicht gezwungen werden, mit leeren Flugzeugen zu fliegen, nur um die Start- und Landerechte zu erhalten. Das wäre ökologisch und ökonomisch sinnlos.“, so CEO #CarstenSpohr @derspiegel pic.twitter.com/j2uNqJ9HO8 — Lufthansa News (@lufthansaNews) March 6, 2020

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