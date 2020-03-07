Lufthansa отменяет половину рейсов из-за коронавируса
Немецкая авиакомпания Lufthansa анонсировала, что отменяет половину рейсов из-за эпидемии нового вида коронавируса, который распространился по миру из китайского города Ухань.
Об этом говорится на странице Lufthansa в твиттере. Компания, в которую входят Swiss International Air Lines и Austrian Airlines, рассматривает возможность временного ограничения работы самолетов Airbus A380 Superjumbo из своего авиапарка во Франкфурте и Мюнхене. Перевозчик сократит до половины свои полеты с апреля.
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Такое решение связано с сокращением спроса на авиабилеты из-за эпидемии коронавируса. Глава Lufthansa Карстен Шпор отметил, что перелеты пустых самолетов – это экологически и экономически бессмысленно.
"В последние дни в Lufthansa Group наблюдалось резкое сокращение заказов и многочисленные отмены рейсов из-за распространения вируса Covid-19. Сейчас это задело все зоны движения", – говорится в источнике.
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