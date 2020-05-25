Во Львове начали тестировать людей на антитела к коронавирусу
Лаборатории городских больниц и поликлиник Львова начали проводить тестирование на выявление антител к коронавирусу. Первые ИФА-тесты уже делают медработникам Больницы скорой помощи.
Львовян тестируют на антитела к коронавирусу
Аппараты для таких исследований имеются в лабораториях городских больниц и поликлиниках Львова, написал в телеграмме мэр города Андрей Садовый.
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По его словам, во Львове начали делать высокоточные тестирования на антитела к коронавирус.
Первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) уже делают медработникам Больницы скорой помощи,
– написал Садовый.
Что такое ИФА-тест
Такие тесты позволяют выявить в организме человека антитела к COVID-19, то есть узнать, болел ли он уже коронавирусом.
Мэр Львова отметил, что это существенно увеличит количество тестирований во Львове. И добавил, что это не замена ПЦР-тестирования, а дополнительная возможность для выявления тех, кто уже переболел COVID-19.
Коронавирус во Львове: основное
- По состоянию на 25 мая на Львовщине зафиксировали 1 360 случаев заражения коронавирусом. От недуга умерли 36 человек, выздороветь удалось 287.
- С 22 мая на большинстве территорий Украины карантин ослабили. Однако Львовская область стала одной из тех, где ограничения не смягчили из-за эпидемиологической ситуации.