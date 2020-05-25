Во Львове начали тестировать людей на антитела к коронавирусу

Лаборатории городских больниц и поликлиник Львова начали проводить тестирование на выявление антител к коронавирусу. Первые ИФА-тесты уже делают медработникам Больницы скорой помощи.

Львовян тестируют на антитела к коронавирусу

Аппараты для таких исследований имеются в лабораториях городских больниц и поликлиниках Львова, написал в телеграмме мэр города Андрей Садовый.

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По его словам, во Львове начали делать высокоточные тестирования на антитела к коронавирус.

Первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) уже делают медработникам Больницы скорой помощи,

– написал Садовый.

Что такое ИФА-тест

Такие тесты позволяют выявить в организме человека антитела к COVID-19, то есть узнать, болел ли он уже коронавирусом.

Мэр Львова отметил, что это существенно увеличит количество тестирований во Львове. И добавил, что это не замена ПЦР-тестирования, а дополнительная возможность для выявления тех, кто уже переболел COVID-19.

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