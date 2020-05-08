Во Львове в одном храме COVID-19 обнаружили у 4 священников и 2 работников церкви

В 4 священников Украинской греко-католической церкви во Львове и двух работников храма диагностировали коронавирус COVID-19. В помещении храма уже провели дезинфекцию.

Об этом сообщили во Львовской архиепархии УГКЦ.

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В Соборе Святого Иоанна Крестителя, который расположен на ул. Зубривская, 1Г выявлено инфицирование COVID-19 четырех священнослужителей и двух работников храма,

– отметили в сообщении.

Вирусологическое исследование проводили во Львовском областном лабораторном центре Минздрава Украины.

В помещении храма уже провели дезинфекцию в соответствии со всеми санитарными требованиями.

Какова ситуация с распространением коронавируса в Львове

По состоянию на 8 мая во Львове и Львовской области подтверждено 660 случаев инфицирования коронавируса, из них 18 – летальные, 138 пациентов выздоровели.

За последние сутки на Львовщине зафиксировали 65 новых случаев болезни COVID-19. Поэтому в Львове собрали штаб быстрого реагирования на котором решили, что ослабят карантин в области лишь частично.

В частности, салоны красоты и парикмахерские будут закрытыми ближайшее время. Вопрос о дате их открытия будут рассматривать уже после первого ослабления карантина – 12 мая.

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